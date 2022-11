El primer boceto de Scaloni pensando en el debut: ¿te gusta?

Aún con 14 jugadores disponibles , en un estadio Al Nahyan repleto de miles de fanáticos deslumbrados con Lionel Messi y compañía y a 48 horas del último amistoso ante Emiratos Árabes , Lionel Scaloni probó. Y paró un equipo pensando en el debut de la Selección en el Mundial de Qatar , previsto para el martes 22 a las 7 AM frente a Arabia Saudita, en el estadio Lusail. Si bien por cuestiones relacionadas a las ausencias seguramente no será el que salte al césped el día de la presentación en el torneo, y tampoco el que jugará en Abu Dhabi, el DT sí ratificó que la estructura es la habitual, la que consagró a la Albiceleste en la Copa América de 2021, con el 4-3-3 como esquema base .

Fue más un trabajo táctico que un ensayo formal, pero sí permitió ver en el paño la propuesta ya conocida del Gringo y su cuerpo técnico. Además, el orientador aprovecha cada segundo que tiene con el grupo ante la peculiaridad del calendario, en el que casi no hubo tiempo de preparación, a diferencia de los Mundiales que se desarrollan a mitad de año, en los que los entrenadores reciben a sus dirigidos con un mes de antelación. Ante las ausencias en el fondo (Otamendi, Montiel y Acuña se hallaban en camino y Tagliafico descansó por una sobrecarga muscular) armó una defensa remozada, con Juan Foyth, Cuti Romero, Germán Pezzella y Nahuel Molina. Allí, la buena noticia es la presencia del ex Belgrano, que se perdió por cuestiones físicas los últimos cotejos del Tottenham.

En el mediocampo, ante la lesión de Giovani Lo Celso (que fue operado en Finlandia y ya inició su rehabilitación), estuvieron los titulares Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, y cerró el sector Exequiel Palacios. Eso no significa que Enzo Fernández (que aún no había arribado a Emiratos), Alexis Mac Allister (de la última camada en incorporarse) o el mismísimo Papu Gómez no puedan quedarse con la plaza del ex Central en el elenco estelar.

¿Y en ofensiva? Lionel Messi se movió sin ataduras, con Ángel Di María de un lado y Julián Álvarez del otro. ¿Lautaro Martínez? Junto a Paulo Dybala, Joaquín Correa y Nicolás González, todos los que juegan en la Serie A, llegaron al estadio con la práctica empezada, pero de todos modos optaron por reunirse con sus compañeros cuanto antes y moverse después de las horas de vuelo.

Habrá que ver si ante Emiratos Árabes Scaloni decide testear la línea de tres (llevó nueve defensores a Asia para tener la alternativa) o sostiene la estructura de éxito probado. Lo concreto es que la base está. Y ya tuvo rodaje en un ejercicio táctico en el primer entrenamiento con un grupo más numeroso en el umbral de la Copa del Mundo. Desde este martes contará con los 26 hombres para empezar a planificar el camino hacia el gran sueño albiceleste.

Fuente: Infobae