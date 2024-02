El entrenador de arqueros de Morón le contó el secreto de su pelo a la tribuna: "Manzanilla"

Está claro que estas cositas sólo pasan en el fútbol argentino. Jugaba Deportivo Morón y Chaco For Ever cuando se dio la 'particular' conversación entre el entrenador de arqueros y la tribuna rival: ¿el motivo? saber cómo cuida su pelo. "Manzanilla", explicó de forma sencilla.

La escena sucedió el Ascenso. Los responsables fueron los hinchas de Chaco For Ever en su intento de hacer más llevadera la espera para el duelo del pasado sábado contra Deportivo Morón, por la tercera fecha de la Primera Nacional.

¿Qué idea tuvieron? Nada mejor que comenzar una charla con el preparador físico del Gallito acerca del cuidado del cabello. Sí, increíble pero real.

La cuestión tuvo lugar cuando el equipo del Oeste del GBA salió al campo de juego a realizar la entrada en calor. Allí fue cuando una melena rubia, sumamente cuidada, asomó y se llevó toda la atención de los espectadores al encandilarlos con su brillante color.

Sin título.jpg

Se trataba del pelo de Guillermo Crudo, ayudante del DT, Fabián Nardozza, y entrenador de arqueros, a quien los hinchas que ya habían ingresado al estadio no dudaron en pedirle que se acercara hacia el alambrado para que les revelara el secreto que le permitía mantener su pelo intacto y hasta con un estilo juvenil.

Según se puede ver en un video que se viralizó en las redes sociales, el ayudante les contó que usaba agua con manzanilla, un producto natural que tiene varios beneficios para el cabello, como reducir la caspa, promover el crecimiento, prevenir las puntas abiertas y darle brillo. "Es un producto que se llama manzanilla y es para el cabello claro", explicó Crudo, haciendo gestos con las manos para mostrar el efecto del producto. Los hinchas de Chaco For Ever, lejos de burlarse, le agradecieron la información y hasta le halagaron el look. "Queda divino", le dijo uno de ellos, provocando las risas de todos.