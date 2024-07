El Aldo Cantoni se viste de gala para recibir el Campeonato Argentino de Vóley

Este martes arranca el Campeonato Argentino Sub 18 y Sub 14 de voleibol, el Estadio Aldo Cantoni ya está listo para recibir los partidos de la categoría sub 18 masculina en la fase clasificatoria. El parqué flotante del mítico estadio tendrá lo mejor del vóley nacional en categorías formativas, escenarios de grandes batallas en el voleibol argentino, que incluyó campeonatos argentinos o ligas nacionales.