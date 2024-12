Durísima sanción: seis años de suspensión para el DT de la Selección Argentina que se agarró a las piñas en una final

Luego de analizar videos, descargos y declaraciones de los implicados, el máximo referente nacional de disciplina en el hockey sobre patines decidió sancionar a Juan Manuel Garcés, último técnico de la selección Argentina Sub-19. Se le prohíbe ingresar a las canchas de hockey sobre patines y se le suspende por seis años su licencia como entrenador, además de imponerle el pago de una multa de 200 entradas generales al club Valenciano.

Pero no fue el único castigado, ya que el técnico de Valenciano, Josí García, también recibió la pena de prohibición de entrada a las canchas de hockey sobre patines, más la suspensión de su licencia como entrenador por dos años, y por ende también el pago de una multa de 200 entradas para el club Valenciano.

Por el lado de Olimpia, el castigado es Gabriel López, delegado del club. Su pena es, además de la prohibición de ingresar a las canchas, la suspensión de su licencia por 4 años y una multa por 300 entradas.

Además, el Tribunal de Penas solicitó al Comité Nacional que pida a cada una de las Federaciones del país que la sanción se aplique en todo el territorio argentino para estas tres personas y que se siente un precedente con estas actuaciones.

El origen de la sanción

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "A las piñas y empujones en la final del hockey sobre patines La pelea entre los simpatizantes se produjo en el entretiempo del tercer partido de la final que protagonizaron Olimpia y Valenciano en la cancha de Richet y Zapata. El DT de la Selección Argentina sub 19 quedó filmado en el escándalo. Las imágenes se hicieron virales en las últimas horas. Más info en @tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Los incidentes que derivaron en esta medida tuvieron lugar en el entretiempo del partido, cuando un video captó a Garcés iniciando una pelea con otra persona. Tras la difusión de las imágenes, Garcés utilizó sus redes sociales para pedir disculpas y justificar su accionar, pero estas acciones no fueron suficientes para evitar la severidad del fallo.

El descargo de Garcés

A través de sus redes sociales, Garcés publicó un mensaje de disculpa tras los hechos. En su comunicado expresó:

"Con este mensaje quiero hacer pública mi disculpa de la situación sucedida este domingo en la final de la Liga. Estoy completamente arrepentido de mi reacción, que no hay forma de responder a una provocación. Lamentablemente me dejé llevar por mis emociones. La verdad que lamento mucho porque el jugador de patines está tratando de que estos hechos no pasen más en la cancha. Especialmente me apena porque no es el ejemplo que le quiero dar a mis hijos ni a todos los chicos que han estado a cargo mío, tanto a nivel de selección como a nivel club.

Me comprometo a trabajar en emociones para que esto no vuelva a suceder y repito que estoy totalmente arrepentido. La verdad que este es un campeonato que todo jugador quiere tener y mi hijo lo pudo lograr este domingo y yo realmente no lo pude festejar de la manera que se tendría que festejar, porque estaba totalmente destrozado por la situación que tuve que vivir en el entretiempo. Así que bueno, nada, espero que sepan comprender mi disculpa y nada, un abrazo para todos".