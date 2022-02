El "Colo" Roca es positivo de coronavirus y postergó su debut en la Fórmula 3

En la previa de su primera carrera dentro de la Fórmula 3 Metropolitana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el piloto de 17 años se testeó y el resultado arrojó que es positivo de Coronavirus. Si bien su estado general es bueno y es asintomático, Juan Cruz se perderá la primera competencia en la categoría.

Con esta noticia, Roca tendrá que esperar por su debut en la segunda fecha que se realizará el 13 de marzo, también en el circuito platense. Antes se presentará en el inicio del Top Race Junior, categoría que empieza temporada el 27 de febrero en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.

Noticias Relacionadas Juan Cruz Roca tiene todo listo para el debut en la categoría Fórmula 3 Metropolitana

El deportista que integra el programa de Alto Rendimiento en Secretaría de Deportes, manifestó en sus redes sociales lo siguiente:

"Lamentablemente quiero informar que no voy estar presente en la primera fecha de la Formula 3 Metropolitana, en el día de hoy me presente para realizar las pruebas comunitarias y antes de ingresar al autódromo me realice el hisopado y este dio positivo, mientras que mi familia dio negativo. Me encuentro en excelente estado, soy asistomático.

La verdad que estoy muy triste por el esfuerzo enorme que hacemos con mi familia para poder poder correr fecha tras fecha, también lamento al equipo que hicieron todo de diez siempre y hoy no los puedo acompañar, quiero aclarar que nunca estuve en contacto con el equipo.

De igual manera quiero agradecer a todas las personas que me acompañan en este 2022, en especial al equipo Di Palma Fórmula Team, Secretaria de Deportes San Juan, anunciantes, familia, amigos y gente de San Juan por el apoyo"

Esto es un tropezón pero no una caída y voy a volver más fuerte para lo que resta de este 2022, esto recién empieza".