Ser hincha, socio y jugador del club de tus amores: el caso de Lucas Ceballos

"Hacer un gol ya es lindo, pero hacerlo defendiendo la camiseta de la que sos hincha es algo único". Así piensa Lucas Ceballos, el futbolista que resignó otras ofertas para jugar el Federal A con el club de sus amores: Sportivo Desamparados. El defensor sanjuanino, que pegó la vuelta en octubre pasado, viene de ser héroe en la victoria del "Puyutano" sobre Independiente de Chivilcoy. Victoria importante en casa, en la previa del Día del Padre, y que le valió al equipo mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

-Me imagino que fue un Día del Padre distinto, con una victoria y gol acuesta...

-La verdad que sí, estoy muy contento. La pasé en San Juan, cerca de la familia, y disfrutando el triunfo de ayer. Estuve en la casa de mis suegros, donde seguimos la charla sobre el partido. Muy felices todo por la victoria, por el gol.

-¿Te acordás cuándo fue la última vez que convertiste?

-Mi último gol fue en 2015 con Godoy Cruz, pero con Sportivo Desamparas no recuerdo. Seguro fue hace muchísimo. Por eso el festejo y el abrazo con todos. Se lo dediqué a mi padre y a mi madre que está en el cielo y me acompaña. También a mi esposa y mis hijos. Mi señora me preguntaba siempre cuándo iba a marcar y se lo iba a dedicar. Me lo estaba reclamando desde hace rato (risas).

-¿Te sorprendió el gol?

-Muchísimo. Me sorprendió haber estado ahí cuando mi compañero largó el centro. Como no había sido bueno el centro, fui a ver qué podía pasar, si había un mal rechazo. Gracias a Dios la pelota me quedó después de un rebote y como venía, le pegué. Entró al lado del palo y pudimos festejar.

Con la victoria del sábado, Sportivo se encuentra en la tercera ubicación de la Zona A con 15 puntos, a 6 del líder, Deportivo Madryn.

-¿Y cómo se vivió volver a convertir con el club del que sos hincha y hasta socio?

-Es algo único. Soy un privilegiado de ser hincha, jugador y defender esta camiseta. Y es una alegría triple lo que pasó el sábado. El hecho de estar en la cancha, de hacer un gol y más con Desamparados.

-¿Cuánto significan los tres puntos que consiguieron en el Serpentario?

-Después del partido con Madryn, que significó un quiebre para nosotros por el hecho de haberle podido ganar a ellos, que hoy son los punteros, llegó un envión anímico importante para encarar el resto de los partidos. De apoco vamos creciendo y vamos ganando confianza, para tomarnos cada duelo como una final. Cada rival te propone dificultades, cada vez mayores a la anterior, y para eso nos preparamos en la semana.

-¿Cómo calificas el momento que vive Sportivo?

-Tuvimos un arranque complejo. Si bien perdimos un solo partido de tres, no habíamos podido ganar y se habían generado un par de dudas. Pero nosotros siempre estuvimos seguro del camino que iniciamos en la primera fecha, a lo que apuntamos y la manera en la que trabajamos día a día para ir encausando ese camino hacia el que queremos llegar. La espina que teníamos era que de local no habíamos podido ganar muchos partidos, pero nos hicimos fuertes y encaramos con confianza este objetivo importante que nos propusimos al principio.

-Resignaste muchas ofertas por venir a Desamparados y hoy estás en un gran momento, como el equipo...

-Tenía otras opciones, pero junto con mi señora decidimos que este era el momento de volver. Siempre dije que de volver, tenía que estar bien en lo físico y mental, y así me sentía cuando decidí pegar la vuelta. Y no me arrepiento. Estoy con muchas ganas e ilusionado con este regreso al club.