Caso jugador que se descompensó: un cardiólogo sanjuanino habló sobre la importancia del desfibrilador

Imagen cortesía diario AS.

Gustavo Alcalá, cardiólogo de San Juan en comunicación con AM1020 habló sobre la situación que pasó Christian Eriksen, jugador danés que en pleno partido sufrió una paro cardiaco y por el cual “murió” por unos minutos. Destacó la actitud que todos tuvieron en el momento que ocurrió el hecho y también sobre la importancia del equipo médico en el lugar, el conocido desfibrilador, “Estos desfibriladores han bajado muchísimo la mortalidad coronaria desde que empezaron a usarse”, expresó el doctor.

El cardiólogo a lo largo de la entrevista con el programa ‘El dedo en la llaga’, comentó sobre la importancia que tuvo todo el contexto porque esta situación (que pasa día a día) ocurrió con miles de personas presentes y en TV. “El grupo de experto es crucial, en menos de dos minutos recibió asistencia y en casi tres fue defibrilizado y volvió a vivir, estuvo muerto por minutos”, expresó.

Además, comentó sobre la cadena de hechos de que sucedieron, porque la gente (espectadores) no se agolpó es decir que actuó de forma debida. “Uno de los jugadores lo pone en una posición para que no se ahogara, porque a veces hay vómito. Y no lo toca más, porque espera que la ayuda llegue”.

"Su carrera futbolística seguro terminó"

Alcalá comentó la importancia que tiene este aparato coronario con la salud y la necesidad de tenerlo en todos los ambientes “donde haya aglomeración y concentración de gente”, y destacó: “En Argentina y San Juan no estamos entrenados o por lo menos en el día a día para evitar que esto pase. En la mayoría de los casos el paro cardiaco no se puede reanimar ni aun en la puerta de un hospital, este es un caso excepcional. Por eso le pongo énfasis que sin desfibrilador Eriksen moría”.

Ante el dato del periodista que en San Juan solo el 14 por ciento de los clubes tienen desfibrilador, el cardiólogo expresó: "No es solo un llamado atención para el deporte, sino para todos” y agregó que hay que darle importancia al cuidado de nuestra salud y enfatizó en hacer los chequeos.

Finalmente, Alcalá dijo unas palabras importantes que sirven para determinar cuándo podría ocurrirte este tipo de afecciones cardiacas: “Ante de que pase esto, las personas tienen síntomas. No estamos seguros como se sentía 20 minutos antes o si tuvo un síntoma en la mañana. Los síntomas en general son dolor precordial, falta de aire o mareos”.