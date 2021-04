Argentina ya conoce a sus rivales de grupo en los Juegos Olímpicos

La Selección Argentina Sub23 conoció en la madrugada de este miércoles cuáles serán sus rivales de grupo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El sorteo se realizó en la sede de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en Zúrich bajo estrictos protocolos.

Los 16 equipos masculinos fueron divididos en cuatro grupos de cuatro participantes cada uno y los primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final. La competencia iniciará el 22 de julio y la final será el 7 de agosto, en el Estadio Internacional de Yokohama.

La Albiceleste, que accedió a esta competencia tras ganar el Preolímpico de Colombia en 2020, recaló en el Grupo C, donde se medirá ante España (campeón de la Eurocopa Sub 21), Australia (tercero en el Campeonato Asiático Sub-23) y Egipto (campeón de la Copa Africana de Naciones Sub 23). La Roja, oro en Barcelona 1992 y plata en Amberes 1920 y Sidney 2000, tiene como figuras a Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Dani Ceballos, Fabián Ruiz o Jesús Vallejo.

Fernando Batista, si finalmente cuenta con el visto bueno de los distintos clubes, podría confeccionar un plantel con varios futbolistas de renombre, como Lautaro Martínez (Inter), Lisandro Martínez (Ajax), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Nehuén Pérez (GFranada), Adolfo Gaich (Benevento) o Marcos Senesi (Feyenoord). En el plano local también sobresalen las opciones de Nicolás Capaldo (Boca), Julián Álvarez (River), Thiago Almada (Vélez) o Pedro De La Vega (Lanús).

Cabe destacar que esta competición permite que dentro de su nómina de futbolistas aparezcan 3 mayores, lo que podría dar un salto de calidad aún mayor. Por ejemplo, en la obtención de la medalla de oro en Atenas 2004, Marcelo Bielsa viajó con Roberto Ayala, Gabriel Heinze y Cristian Kily González; mientras que en Beijing 2008 el Checho Batista apostó por Juan Román Riquelme, Javier Mascherano y Nicolás Pareja.

En caso de pasar de ronda, Argentina se medirá en cuartos de final ante el primero o el segundo del Grupo D, en el cual se encuentran los seleccionados de Brasil (tiene entre sus filas a Matheus Cunha -Hertha Berlín-, Rodrygo -Real Madrid-, Reinier -Borussia Dortmund- o Gabriel -Arsenal-), Alemania (Ridle Baku -Wolfsburgo-, Mërgim Berisha -RB Leipzig- o Youssoufa Moukoko -Borussia Dortmund-), Costa de Marfil (Hamed Junior Traorè -Sassuolo-, Christian Kouamé -Fiorentina- e Ibrahim Sangaré -PSV-) y Arabia Saudita.

