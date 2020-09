Y llegó la palabra más esperada: qué dijo Pep Guardiola del caso Messi-Barcelona

La tirante situación que se produjo entre Lionel Messi y su continuidad en el FC Barcelona captó la gran atención del mundo futbolístico. Mucho se dijo sobre cuál sería el futuro de La Pulga, incluso gran parte de los pronósticos lo veían con la elástica del Manchester City, pero finalmente se quedó en la Ciudad Condal y ya se prepara para una nueva temporada.

Y entre los nombres que se escucharon rondando esta novela estuvo el de Pep Guardiola, ex técnico del rosarino y actual responsable del vestuario de los 'ciudadanos'. Con las aguas más calmas, el ex capitán del elenco culé se refirió al tema y dijo: "No creo que tenga que explicar nada. Messi ya expresó muy bien sus sentimientos y no tengo nada que añadir. Es un futbolista del Barcelona, el club que amo. No hay más que hablar".

El técnico nacido en Sampedor también fue consultado sobre si cree que el capitán de la Selección Argentina terminará vistiendo la camiseta del City y contestó: "No lo sé, es una pregunta para Leo Messi. No puedo hablar de las intenciones de otra gente".