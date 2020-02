CFK despidió en sus redes sociales a Brian Toledo, el gran deportista muerto en un accidente de tránsito

El fallecimiento de Braian Toledo generó un impacto social muy grande. No sólo las personalidades del deporte mostraron su pesar por el episodio, sino que varios dirigentes políticos se sumaron a la amplia lista de afligidos.

Braian Toledo... Todavía recuerdo cuando lo conocí... a él y a su historia de humildad, de trabajo, de esfuerzo y superación.

Esta tarde, a través de su cuenta de Twitter, Cristina Fernández de Kirchner le dedicó unas emotivas líneas al atleta olímpico: "Braian Toledo... Todavía recuerdo cuando lo conocí... a él y a su historia de humildad, de trabajo, de esfuerzo y superación. Gracias Braian por llevar siempre la bandera Argentina tan lejos como tu jabalina", escribió, acompañando esa frase con una foto juntos.

Fue una de las caras visibles del programa de becas para el alto rendimiento.

El deportista fue un "espejo" durante el mandato de la actual vicepresidenta, considerando que solía señalarlo como un ejemplo de superación por dejar atrás una vida dura con el afán de alcanzar sus sueños.

Vale remarcar que el cariño siempre fue mutuo, a tal punto que él participó de un spot que duraba un minuto y combinaba imágenes de él preparándose en su casa, entrenando y compitiendo. "Antes de ir a competir, me llevaron a ver a la Presidenta. Y me acuerdo que me dijo: 'Cuando vayas a tirar la jabalina, pensá en tu familia. Pensá en tus padres y tus hermanos. Pensá que va la bandera argentina y llevala lo más lejos posible'", decía en la publicidad.