Peñarol se prepara para el gran debut del Federal A

Por Germán Rosales

El gran momento se acerca para el mundo bohemio. Los hinchas lo tienen marcado en el calendario tras conseguir el histórico ascenso en Chivilcoy. Peñarol última detalles para el gran debut del próximo sábado 31 de agosto ante Maipú en su reducto desde las 16,00 hs.

Para este Federal A, el Bohemio realizó nueve incorporaciones. El arquero Jairo Díaz. Los defensores Emmanuel Sesma y Darío Ramella. Los mediocampistas Alejandro Pérez, Federico Paz y Walter Estrada. Los delanteros Gabriel Pérez Tarifa, Enzo Díaz y Matías González.

Cristian Bove es el entrenador del Bohemio y artífice del ascenso al Federal A. El DT se muestra confiado en hacer un buen papel en la tercera categoría más importante del fútbol argentino: “Realizamos una gran pretemporada donde nos enfocamos más en la parte física que futbolística porque el receso es muy corto y no nos da tiempo para planificar otra como la que acabamos de terminar. Sabemos que estamos falto de fútbol pero el equipo va ir soltándose con el transcurso de las fechas”.

Bove se mostró conforme con los refuerzos para el Federal A: “Las incorporaciones que realizamos fueron las que pretendíamos de acorde al presupuesto que manejamos. Todo lo consensuamos con la dirigencia, quien hicieron un esfuerzo para poder contar con un plantel competitivo”.

El entrenador del Bohemio analizó la importancia de conseguir los tres puntos en su reducto: “Es fundamental para nosotros hacernos fuerte de local. Somos conscientes que no vamos a pelear el ascenso pero eso no quita que no vamos a salir a ganar todos los encuentros. Debemos conseguir la mayor cantidad posible de puntos en nuestro estadio y ver que podemos pellizcar en otras canchas”.

Cristian Bove detalla sobre cómo será el nuevo Peñarol para el Federal A: “Todos tenemos esa linda ansiedad por salir a jugar pero la gente verá el mismo equipo que tiene la ambición de siempre. Apuntamos a que sea más compacto jugando a dos toques y más rápido que en el Federal Amateur. Tenemos una base armada en el cual los nuevos enriquecerán al once inicial para el próximo sábado”

El DT puso el foco en el rival para el debut: “Maipú es uno de los diez equipos que se armaron para ascender. Se reforzó con jugadores de gran trayectoria e incluso algunos llegaron de la Superliga. Será el rival de lujo para poder presentarnos ante nuestra gente.