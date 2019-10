Juegos Evita: el fixture del primer día de competencia de los sanjuaninos

La delegación sanjuanina ya está lista para el inicio de la competencia en los Juegos Evita en Mar del Plata. Con un expenso fixture la actividad arranca temprano y termina en horas de la tarde. Conocé toda la actividad de los chicos sanjuaninos en el primer día de competencia:

Ajedrez

Sub 14 y Sub 16 Mixto – desde las 9:30 hs

Atletismo

Sub 14 y Sub 17 Femenino y Masculino – desde las 8 hs

Atletismo adaptado

Desde las 8 hs

Bádminton

Sub 14 Masculino individual – 9:20 - San Juan vs Sgo del Estero y 16:40 hs San Juan vs Tucumán

Sub 14 Femenino individual - 8:20 hs San Juan vs Sgo del Estero y 15 hs San Juan vs Neuquén

Sub14 Masculino dobles – 9:00 hs San Juan vs Tierra del Fuego y 16.20 hs San Juan vs Formosa

Sub14 Femenino Dobles – 8:40 San Juan vs La Pampa 15:20 San Juan vs Salta

Básquetbol

3x3 Sub 16 masculino – 12:00 San Juan vs Salta y 15:20 San Juan vs Río Negro

3x3 Sub 14 Masculino – 9:20 hs San Juan vs Corrientes y 11 hs San Juan vs Misiones

3x3 Sub 16 Femenino – 12 hs San Juan vs Chubut y 15 hs San Juan vs Neuquén

3x3 Sub 14 femenino -8:40 hs San Juan vs Catamarca y 10:40 San Juan vs Misiones

5x5 Sub 17 Masculino – 8:30 hs San Juan vs Buenos Aires

5x5 Sub 15 Masculino – 11:30 hs San Juan vs Corrientes

Boxeo

8 a 9:30 hs Pesaje y 14 hs combates

Canotaje

Sub 14 femenino y Masculino desde las 9:30 a 16:30 hs modalidad Slalom

Cestoball

Sub 14 femenino – 13 hs San Juan vs Chaco

Ciclismo

Sub 15 y Sub 16 femenino masculino – 8:30 a 15 mts en modalidad 500 mts

Esgrima

Desde las 10 a 12:330 hs

Fútbol 11

Sub 16 masculino – 16 hs San Juan vs La Pampa

Sub 14 Masculino – 8:30 hs San Juan vs Chaco y 17:30 San Juan vs Jujuy

Fútbol 7

Sub 16 Femenino – 9:40 hs San Juan vs Buenos Aires

Gimnasia artística

Sub 14 femenino – de 9 a 18 hs

Sub 16 Masculino – de 18 a 21 hs

Gimnasia rítmica

Sub 12 y Sub 14 femenino – de 10 a 17 hs

Handball

Sub 16 Masculino – 15:10 hs San Juan vs Jujuy

Sub 16 Femeninno – 14 hs San Juan vs Formosa

Sub 14 masculino – 15:10 hs San Juan vs La Pampa

Sub 14 femenino – 14 hs San Juan vs Entre Ríos

Hockey césped

Sub 14 masculino – 9:35 hs San Juan vs Mendoza y 11:55 San Juan vs La Pampa

Sub 16 masculino – 15:45 hs San Juan vs Corrientes

Sub 14 Femenino – 9:00 hs san Juan vs La Pampa y 11:20 San Juan vs Chubut

Sub 16 femenino – 14:35 hs San Juan vs Entre Ríos 16:45 san Juan vs Tucumán

Judo

Sub 14 Femenino Masculino de 14 a 19:30 hs

Karate

Sub 15 Femenino y Masculino de 8:30 a 20 hs

Levantamiento olímpico

Sub 15 femenino y masculino de 9 a 20 hs clasificatorias

Lucha

Sub 14 femenino y masculino de 14 a 19:30 hhs

Natación

Sub 14 femenino y masculino de 14 a 19:30 hs

Optimist

Sub 14 femenino y masculino de 13:30 a 16:30 regata individual

Pelota paleta

10:55 San Juan vs Misiones y 15:45 san Juan vs Buenos Aires

Rugby

Sub 16 masculino - 9:50 hs San Juan vs Sgo del Estero

Taekwondo

Sub 14 femenino y masculino – 8:30 a 17 hs

Tiro

Sub 16 femenino y masculino – de 9 a 15 hs

Trampolín

Sub 14 femenino y masculino de 9 a 17 hs

Vóleibol

Sub 17 masculino – 10:15 hs san Juan vs San Luis

Sub 15 Masculino – 17:00 San Juan vs Sgo del Estero

Voleibol de Playa

Sub 14 masculino – 10:40 hs San Juan vs Santa Fe

Windsurf

Sub 16 femenino y masculino de 11 a 13 hs