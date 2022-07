Las duras declaraciones de Battaglia pusieron en duda su continuidad

BATTAGLIA RESPONDIÓ A CRÍTICAS DE VIGNOLO:

-No me parece haber escuchado muchas veces en conferencia post eliminación hablar de refuerzos

-Pero fue por una pregunta que me hicieron

-Sí,pero se puede no responder

-Quedo como un mal educado si no respondo,el otro día dijiste eso pic.twitter.com/ardxoCJYfp