¿Guillermo Barros Schelotto, el candidato?: las condiciones que pondría para volver a Boca

Tras la salida de Diego Martínez como entrenador, en Boca comenzaron a surgir distintos candidatos para ocupar el cargo. Si bien por el momento Mariano Herrón estará al mando como interino, el nombre que pica en punta no solo es el pretendido por la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme, sino que es el favorito de los hinchas: Guillermo Barros Schelotto. No obstante, en caso de que el presidente del Xeneize lo llame -todavía no se dio el contacto-, el Mellizo tendría una serie de condiciones que pediría para retornar al club.