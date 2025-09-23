martes 23 de septiembre 2025

Historia

"El gaucho de mi viejo", y la historia detrás de una de las agrupaciones gauchas más nuevas de San Juan

En agosto celebraron un año desde su creación, pero el gran festejo lo pasaron para este mes. La historia detrás de una agrupación gaucha cargada de familiaridad y tradiciones.

Por Celeste Roco Navea
IMG_6430
IMG_6468

“Esta agrupación se hizo para poder seguir con la tradición con nuestros hijos, familiares y en reconocimiento a nuestros padres”. Así comenzó a compartir Germán Kaik los inicios de la Agrupación Gaucha “El gaucho de mi viejo”, una de las instituciones más jóvenes dentro de lo que es la Federación Gaucha Sanjuanina. Con tan solo un año de existencia, las aspiraciones son más que enormes.

El espacio nació como tal el 28 de agosto del año pasado. Los integrantes de la agrupación, la mayoría familiares y amigos, fueron parte de otros espacios, pero por diferencias de criterios entre otros motivos, decidieron abrirse y dar origen a una nueva institución que ponga en valor las tradiciones y prácticas gauchas.

En la actualidad la agrupación está conformada por unas 25 personas de distintas edades, quienes trabajan a pulmón en cada evento del calendario de la Federación para poder estar presente y darle mayor visibilidad a la agrupación que nació en Santa Lucía.

IMG_6468

Al respecto, Germán, presidente de la agrupación, comenta: “Somos poco, lo sufrimos mucho para estar en jineteadas, pero lo disfrutamos un montón. Tenemos muy buena relación con otras agrupaciones, todos colaboraron y estamos muy agradecidos a todas las agrupaciones. Nos llevamos muy bien y felices”.

El nombre fue elegido para honrar al padre de Germán, quien fue uno de los fundadores de “El Mangrullo” y quien involucró a la familia Kaik en el mundo del gauchaje. En la actualidad su padre no está presente, y Germán siente que es su responsabilidad y la de los adultos que lo acompañan darle continuidad a las tradiciones gauchas para que sean los más pequeños los que continúen con el legado.

La celebración por el primer aniversario de “El gaucho de mi viejo” se realizó el pasado viernes 19 de septiembre en el Camping Don Bosco, donde una gran cantidad de sanjuaninos se hicieron presentes para acompañar y celebrar el primer año de vida de un espacio que espera seguir creciendo como institución, con la esperanza que sean los de la próxima generación quienes mantengan vivo el lugar.

