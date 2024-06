El "Gringo" Orozco, el responsable de mantener encendida la tradición de San Juan Bautista a pura devoción

Asumiendo su rol protagónico, Hipólito expresó: “Yo soy muy devoto de San Juan Bautista. Todos los años iba a la fogata que se hacía en Media Agua y desde que se dejó de hacer allá tuve la iniciativa, con el apoyo de mi familia, para de alguna manera conservar esa tradición”.

IMG_0846.JPG

“Hace 8 años que nosotros lo empezamos a hacer como una fogata familiar y se fue agrandando porque íbamos invitando a amigos y vecinos. El año pasado la concurrencia superó nuestras expectativas. Viene mucha gente de Caucete, Santa Lucía, Albardón, Chimbas y otros departamentos. El predio que tenemos se quedó chico, por este año le pedimos una mano a la municipalidad de San Martín, en la persona de la intendenta Becerra, para poder recibir a más gente en este evento tan bonito”.

Las anteriores siete ediciones se realizaron en un terreno familiar de los Orozco ubicado en Nacional, a escasos metros de Quiroga, intersección en la que tuvo lugar la de este pasado lunes: “Esa es la finca de mis abuelos. Yo he vivido muchos años allí y, aunque ahora viva en Rawson, sigo teniendo permanente contacto. Incluso tengo una hermana viviendo muy cerca de donde se hace la fogata. Nos conocen todos los vecinos”.

IMG_0929.JPG

“Esa finca estaba llena de parrales, pero después se loteó para que cada familiar se quedara con un terreno”, añadió el Gringo, quien con total gentileza repasó el origen de esta celebración religiosa en todo el mundo: “Isabel, la madre de San Juan Bautista, no se podía quedar embarazada y lo consiguió cuando ya era muy mayor. Entonces Zacarías, el marido de Isabel, pidió a todo el pueblo hacer una fogata en la que anunció el embarazo de su esposa y la llegada de Juan”.

IMG_0955.JPG

La reunión de fe incluye rezos, marcha de antorchas y un pedido muy especial de los presentes. “Cada uno escribe en un papel las cosas que no quieren que les suceda durante el año, como por ejemplo que no te vaya mal en la salud, no quiero tener problemas con el trabajo o no quiero que me vaya mal en los estudios. Cuando se han apagado las llamas, se hace un recorrido y se arroja el papelito a las brasas”, completó Hipólito.