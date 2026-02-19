Pocito lanzó el sorteo "Vuelta a Clases": cómo participar

A pocos días del inicio del ciclo lectivo en la provincia, el Municipio de Pocito lanzó el sorteo “Vuelta a Clases”, con el objetivo de ayudar a las familias pocitanas con el aporte de útiles escolares e incentivar las compras en los comercios del departamento.

Operativo Fueron por un llamado de violencia de género y encontraron cinco plantas de marihuana en Pocito

Buena noticia Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando

Entre los premios hay bicicletas, tablet y un kit de mochila con útiles escolares.

El sorteo es organizado por el Municipio a través de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), y es auspiciado por los Comerciantes de Pocito.

Las personas que quieran participar deben realizar una compra en algunos de los comercios adheridos a la iniciativa y recibirán a cambio un número para intervenir en el sorteo que se realizará el próximo 11 de marzo por Quiniela Nocturna de San Juan. Los comercios adheridos podrán ser distinguidos ya que cuentan con un cartel informando el sorteo.

Los números ganadores se anunciarán en las redes sociales del Municipio y también por el Sitio Web: pocito.gob.ar