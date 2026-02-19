jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importantes premios

Pocito lanzó el sorteo "Vuelta a Clases": cómo participar

Entre los premios hay bicicletas, tablet y un kit de mochila con útiles escolares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A pocos días del inicio del ciclo lectivo en la provincia, el Municipio de Pocito lanzó el sorteo “Vuelta a Clases”, con el objetivo de ayudar a las familias pocitanas con el aporte de útiles escolares e incentivar las compras en los comercios del departamento.

Lee además
milagro en pocito: una policia le salvo la vida a una beba que se estaba ahogando
Buena noticia

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando
fueron por un llamado de violencia de genero y encontraron cinco plantas de marihuana en pocito
Operativo

Fueron por un llamado de violencia de género y encontraron cinco plantas de marihuana en Pocito

Entre los premios hay bicicletas, tablet y un kit de mochila con útiles escolares.

El sorteo es organizado por el Municipio a través de la Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), y es auspiciado por los Comerciantes de Pocito.

Las personas que quieran participar deben realizar una compra en algunos de los comercios adheridos a la iniciativa y recibirán a cambio un número para intervenir en el sorteo que se realizará el próximo 11 de marzo por Quiniela Nocturna de San Juan. Los comercios adheridos podrán ser distinguidos ya que cuentan con un cartel informando el sorteo.

Los números ganadores se anunciarán en las redes sociales del Municipio y también por el Sitio Web: pocito.gob.ar

image
Temas
Seguí leyendo

El caso de Cecilia Román suma capítulos: hay denuncia y piden pericias en la farola que causó la descarga eléctrica

"Pensé que se acababa todo", el estremecedor relato de Cecilia Román tras salvarse de morir electrocutada: ya hizo la denuncia penal

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Te Puede Interesar

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Resero aumentara 30% su volumen de molienda: pasará de 20 a 26 millones de kilos de uva.
Ni soja ni trigo

Radiografía laboral del agro: la vitivinicultura encabeza la generación de empleo con 73 puestos por hectárea

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado
Se decidió

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas