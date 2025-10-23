jueves 23 de octubre 2025

Iniciativa departamental

"Salud mental comunitaria", el programa con el que Angaco busca solucionar conflictos de fondo en el departamento

El programa “Salud Mental Comunitaria” llega a cada zona de Angaco con diversas actividades con el propósito de alejar a la comunidad de actitudes dañinas. Los pormenores detrás de la iniciativa.

Por Celeste Roco Navea
image

A principio de octubre el Concejo Deliberante de Angaco sancionó la ordenanza 3240, creando así el programa “Salud Mental Comunitaria”. Desde entonces, las acciones articuladas entre las partes intervinientes comenzaron a desarrollarse con el propósito de comenzar a recorrer los distritos y el balance hasta el momento es más que positivo.

Alberto de los Ríos, presidente del Concejo y autor del proyecto, explicó a Tiempo de San Juan que todo surgió en conjunto con la psicopedagoga Paula Saavedra, al ver las problemáticas presentes en la comunidad. “Veíamos que en los territorios hay muchos recursos, pero no están organizados y hay que trabajar de manera articulada. Nos pusimos a pensar en cómo intervenir para mejorar la realidad y Paula sugirió abordar la salud mental, que atraviesa a todos los aspectos del vecino, desde la salud general, el trabajo, la educación y la economía”, explicó De los Ríos.

Así se comenzó a desarrollar el programa que tuvo el visto bueno de los concejales y en cuanto se aprobó iniciaron con las gestiones. Solo un par de semanas pasaron para la presentación oficial de la Mesa Intersectorial de Salud Mental Comunitaria. La misma está conformada por referentes y representantes de la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, el Hospital, el CAPS, el Concejo Deliberante, y las áreas municipales de Deporte y Recreación, Juventud y Cultura. Además, se incorporaron referentes del Centro de Salud del Campo de Batalla, la Unión Vecinal y la Escuela Segovia, ya que el primer territorio a abordar era el barrio Campo de Batalla, en La Cañada.

image

El propósito de esta mesa es poder desembarcar en los distritos de manera estratégica y planificada. “La intención es armar una red que pueda abordar cada tema de la comunidad, teniendo en cuenta la salud mental como el eje que atraviesa toda la vida del ciudadano”, destacó De los Ríos.

La elección de cada sitio a visitar no es al azar. Durante el primer encuentro de la mesa interdisciplinaria, personal del hospital puso el ojo en el barrio Campo de Batalla y las problemáticas comunes que surgían de allí, como el consumo problemático. La llegada al territorio se desarrolla de manera estratégica, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo.

Tras un primer pantallazo sobre la realidad de los habitantes del barrio, se llevó la teoría a la práctica y hoy el barrio cuenta con siete actividades deportivas, recreativas y culturales de manera gratuitas, a desarrollarse en la Unión Vecinal del lugar.

image

La intención de De los Ríos, la licenciada Saavedra que esta como coordinadora del programa y de todos los integrantes de la mesa interdisciplinaria es realizar tareas de prevención para evitar que las nuevas generaciones entren en conflictos vinculados a la salud mental y eso decante en problemáticas más graves, como alcoholismo, consumo de sustancias o intentos de suicidios. Utilizando los recursos del municipio de manera organizada, la intención es lograr una comunidad saludable.

