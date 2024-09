Cómo reaccionó el giojismo a la aparición de Uñac para presidir el PJ nacional

El sábado 21 de septiembre recorrió San Juan una noticia que sorprendió. El portal La Política Online informó que cobraba fuerza la versión de una nueva fórmula para la conducción del PJ nacional, integrada por Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci, cercana al kirchnerismo. Ambos, con el aval de La Cámpora, competirían contra la fórmula impulsada por Axel Kicillof, que tiene como figura firme al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Post noticia, se dio una sugestiva foto en la que José Luis Gioja retrató un encuentro en Rawson con la vice riojana, Teresita Madera. Tiempo de San Juan intentó hablar con Gioja, pero dijo que no iba a hacer declaraciones. Pero que el "Flaco" no hable, no implica que haya silencio de su entorno, que se despachó con todo, revelando que la interna entre los popes peronistas sanjuaninos sigue más viva que nunca.