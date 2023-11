Aseguran que faltan productos de Precios Justos en San Juan

Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor dijo a Tiempo de San Juan que en varias cadenas nacionales de supermercados que se encuentran en la provincia han detectado faltante de productos en góndola, pero no se debe a una mala intención del comerciante, sino a un problema a escala nacional.

“Son pocos los productos de Precios Justos que están llegando. Esto lo constatamos a nivel nacional y es así. No hay una mala actitud de las cadenas, sino que no se cumple a nivel nacional lo que se había pactado”, indicó el funcionario. Esto significa que desde las fábricas no están enviando la mercadería que se necesita, o llega menos de lo pedido, por lo que su permanencia en góndola es poca, debido a que se venden en cuanto los exhiben.

precios justos.png

Desde la provincia esperan que se normalice la situación, o al menos que desde Nación se tome una medida al respecto ante la falta de compromiso de los fabricantes. Aseguran que nada pueden hacer al respecto, menos en la previa del cambio de gestión, que se hará efectiva el 10 de diciembre.

¿Hubo aumentos desmedidos de mercadería?

Por otro lado, Pérez aseguró que al menos de acuerdo a los datos que manejan desde Defensa al Consumidor, no han registrado incrementos significativos en los precios, como si ha sucedido en otras provincias, donde se alcanzó el 40% de aumento en algunos productos.

“Hay aumentos que superan el 10%, pero en productos de limpieza o algunas bebidas. En productos de la canasta básica hubo aumentos, pero no tan elevados como señalaban a nivel nacional. Los comerciantes entienden que no les conviene aumentar mucho porque la gente no compra si es así”, comenta Pérez.

Pese a que los aumentos de precios están fuera de la órbita de control de Defensa al Consumidor, Pérez indica que post balotaje no han detectado ninguna irregularidad que les haya llamado la atención.