Aníbal Fernández contra Cristina Kirchner: "Es su problema"

Entre otros temas que tocó la vicepresidenta, se refirió a la amenaza que realizó Aníbal Fernández de judicializar las paso del ex Frente de Todos, actual Unión por la Patria , si no se garantizaba la participación de las minorías en los armados legislativos de la provincia de Buenos Aires.

Sin mencionar a Aníbal, Cristina criticó a quienes desde "el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial" que, recordó, ni siquiera investigó el intento de magnicidio que sufrió, y llevó rápidamente a juicio oral a Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sin indagar sobre los autores intelectuales del atentado y quienes lo financiaron.

Aníbal Fernández le respondió a CFK: "Si ella tiene su propia manera de ver las cosas y los agravios es la forma en que se va a manejar, es su problema".

"Los que amenazan son los canallas. La señora hace 20 años que me conoce y me ha mandado a hacer todo tipo de trabajo y jamás le dije que no. Nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo para ella. Le tengo un cariño personal que no va a cambiar. Estoy convencido de que es inocente en todo lo que se le quiso endilgar. Yo no soy un canalla. No se lo acepto", amplió Aníbal, que es apoderado de la lista que llevará a Daniel Scioli a pelear la interna abierta por la presidencia dela Nación.

"Lo que yo hice fue advertir de que teníamos que acordar entre nosotros, porque si no voy a recurrir a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso del Partido Judicial? ¿Qué me querés encajar? ¿Un neologismo que se te ocurrió y yo tengo que interpretarlo sin saber a dónde me querés llevar? Si no nos ponemos de acuerdo en el marco de las leyes, yo voy a recurrir a la Justicia Electoral para que dirima: no estoy buscando ninguna otra cosa que no sea eso", remató, el quilmeño.