Abril confirmó la tendencia a la baja en la venta de combustibles en todo el país

La comercialización de combustibles en Argentina volvió a mostrar señales de alarma durante el mes de abril. Según datos del sector, las estaciones de servicio despacharon menos litros que hace un año, consolidando una tendencia negativa que ya suma tres meses consecutivos de bajas. En total, se vendieron 1.333.298 metros cúbicos , una cifra inferior a los 1.365.814 metros cúbicos registrados en abril de 2025.

El mercado actual muestra una marcada brecha entre los diferentes tipos de productos. Mientras que las líneas premium lograron mantener números positivos, las opciones más económicas sufrieron retrocesos significativos.

Combustibles Premium: La nafta premium creció un 0,76% interanual, mientras que el gasoil Grado 3 subió un 5,85% . Este crecimiento se define como "moderado", pero suficiente para sostener el segmento de mayor valor.

La nafta premium creció un interanual, mientras que el gasoil Grado 3 subió un . Este crecimiento se define como "moderado", pero suficiente para sostener el segmento de mayor valor. Combustibles Tradicionales: La nafta súper registró una caída del 1,63%. El dato más crítico se dio en el diésel Grado 2 (común), que sufrió un desplome del 9,96% respecto al año anterior.

Este fenómeno refleja un cambio en la composición del consumo, donde el ajuste del gasto y el aumento sostenido de costos obligan a los usuarios a modificar sus hábitos de carga.

Comparación mensual y territorial

Frente a marzo, la demanda cedió un 1,98%. Aunque marzo tuvo un día más de actividad, los analistas destacan que la tendencia sigue siendo descendente y enciende "luces amarillas" en el sector.En términos geográficos, el consumo sigue fuertemente concentrado en los principales centros urbanos y corredores productivos. El ranking de ventas por distrito durante abril fue liderado por:

Buenos Aires: 468.312 m³

468.312 m³ Córdoba: 141.750 m³

141.750 m³ Santa Fe: 106.571 m³

106.571 m³ CABA: 86.577 m³.

El podio de las petroleras

A pesar de la caída generalizada en la demanda, la estructura del mercado por empresas se mantuvo estable. YPF, la petrolera de bandera, continúa liderando cómodamente el sector con el 56% del volumen total vendido (746.648 m³).El resto del mercado se repartió de la siguiente manera:

Shell: 294.978 m³

294.978 m³ AXION Energy: 159.011 m³

159.011 m³ PUMA Energy: 72.413 m³.

El escenario para lo que resta de 2026 empieza a consolidarse con un menor movimiento en las estaciones de servicio, especialmente en los productos de menor precio, reflejando un bolsillo cada vez más presionado por la coyuntura económica.