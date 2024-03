Mientras todas las cámaras los enfocaban, los ex compañeros en la Selección argentina (fueron subcampeones del Mundial 2014) se dieron la mano cuando Enzo Pérez se acercó al banco de suplentes y saludó, con mayor afecto, a los suplentes y al resto del cuerpo técnico.

Fue la primera vez que Enzo Pérez enfrentó a River desde que emigró al exterior, en 2010.

El saludo entre Demichelis y Enzo

Video: el tenso saludo entre Enzo Pérez y Martín Demichelis pic.twitter.com/WethWQJSJa — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 14, 2024

Demichelis en conferencia: "No me sorprendió el saludo porque yo lo respeté muchísimo"

Al ser consultado tras el encuentro sobre el cruce con Pérez, el DT repasó: "El saludo de Enzo no me sorprendió porque yo también lo respeté muchísimo a él. Si querés te doy un ejemplo, en el último partido lo puse a él por encima de todos sabiendo que era su último partido para que él se pudiera retirar aplaudido. Me era totalmente indiferente si me venía a saludar o no, yo siempre analicé al jugador de fútbol, él se entrenaba fenomenal y por eso jugaba. No creo mucho en las casualidades, de hecho hoy cuando Enzo no estaba más en el campo pudimos hacer los dos goles", elogió.

"Es un enorme jugador a quien el primer día, cuando me designaron entrenador de River, llamé y le dije que por favor siguiera porque consideraba que todavía tenía mucho para darnos, y nos dio", reconoció el entrenador.

La pelea entre Enzo Pérez y Demcihelis

La interna entre ambos protagonista nació en agosto del 2023 tras el “off the record” en el que Demichelis compartió a algunos periodistas su opinión, sin filtro, sobre los referentes del plantel.

En diciembre, River venció a Rosario Central y se quedó con el Trofeo de Campeones, pero la tensión entre Pérez y Demichelis, lejos de permanecer guardada, quedó expuesta en Santiago del Estero debido a que el mendocino saludó a casi todos los miembros del cuerpo técnico al retirarse del campo, pero evadió al entrenador.

