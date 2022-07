Uno de los más lindos del mundo, ¡candidato a vicepresidente de Estados Unidos!

Stern continuó diciendo que no estaba “jodiendo” y que “el problema con la mayoría de los presidentes es que tienen una agenda demasiado grande. La única agenda que tendría es hacer que el país vuelva a ser justo”.

Ahora, en el último episodio de su programa, Stern ha anunciado que el icónico actor y nueve veces nominado al Oscar, Bradley Cooper, ha aceptado ser el compañero de fórmula de Stern; lo que significa que si Stern se postula en 2024 y luego es elegido presidente de los Estados Unidos, Cooper se convertiría en vicepresidente.

cooper.jpg Howard Stern y Bradley Cooper, presidente y vicepresidente: ¿la fórmula del 2024 en Estados Unidos?

Stern bromeó con los oyentes diciendo inicialmente: “Tengo algunas noticias emocionantes que me gustaría compartir con ustedes. Temprano esta mañana, estaba intercambiando mensajes de texto con alguien [about my candidacy]. Esta persona me envió un mensaje de texto y me dijo: ‘Quiero felicitarte’ y ‘Tienes mi voto’”.

Sin dejar de mantener a los oyentes alerta, Stern dijo: “[It was a] una conversación muy agradable y le dije: ‘¿Cómo te sentirías si fueras mi vicepresidente?’ ¿Y sabes lo que dijo? ‘Hecho.’”

Entonces Stern reveló a quién había estado enviando mensajes de texto. “Este tipo va a traer el voto femenino como no lo creerías. Mi vicepresidente… Bradley Cooper”.

Quivers expresó lo que todos estamos pensando ahora y dijo: “¿Qué? ¡Sal de aquí! ¿Dijo que quiere ser vicepresidente? ¿Sabe a qué le está diciendo que sí?

Sin embargo, si Cooper se postula para la vicepresidencia como compañero de fórmula de Stern en 2024, no serán las primeras celebridades en hacer la transición a la política.

Solo por nombrar algunos, el actor veterano Clint Eastwood se convirtió en alcalde a fines de la década de 1980, Ronald Reagan fue actor antes de convertirse en el 40° presidente de los Estados Unidos, el actor y fisicoculturista retirado Arnold Schwarzenegger se convirtió en el 38° gobernador de California y, lo más infame, , el 45º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump fue una personalidad de los medios antes de su carrera política.

Solo el tiempo dirá si Stern y Cooper realmente se postulan en 2024, pero para ser completamente honesto: si lo hacen (y de alguna manera son elegidos), no será la cosa más loca que jamás haya sucedido en los Estados Unidos; ni por asomo.