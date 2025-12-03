Un profe y sus alumnos de Rodeo crearon café, harina, licor, dulce, cocho, humus y hasta macetas biodegradables, ¡todo con poroto iglesiano!

Pocos son los que se imaginan al poroto más allá de una olla de locro o una rica ensalada de verano , pero como obstinados y creativos abundan, hay quienes pueden ver más lejos del aromático y humeante plato criollo. Sin limitaciones, el profe Cristian Esquivel de la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra de Rodeo, Iglesia, y sus alumnos de Séptimo Año 1ra división (a días de egresar), convirtieron esta legumbre en harina, cocho, café, dulce, mermelada, ron, licor, alfajores, humus, y aún queda más por hacer en el ciclo lectivo 2026 . Una tarea que se llevó adelante en la materia Práctica Profesional del último año de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria c on el fin que este cultivo tan típico de la zona sea aprovechado al máximo (no sólo como semilla de calidad), y que los chicos egresen con una noción de todo lo que se puede hacer para generar nuevos recursos.

Quizá esto también sirva para motivar a los productores que este año sólo cultivaron unas 17 hectáreas de poroto , en muchos casos por temor a no contar con agua suficiente para el riego o no tener mano de obra necesaria para el campo.

“Este proyecto comenzó el año pasado con la idea de dar valor agregado a esta materia prima tan típica de nuestro departamento, de revalorizarla porque vemos que se hacen semillas de excelente calidad, pero la producción ha caído en los últimos años por falta de mano de obra ya que la gente prefiere trabajar en la minería porque es más rentable. Este y otros motivos han provocado la caída en las plantaciones a pesar de ser muy buscados por su calidad nutricional”, cuenta Esquivel.

El proyecto para encontrar subproductos del poroto iglesiano nació cuando Cristian observó que se desperdiciaban los desechos de esta legumbre que incluían muchos granos en buen estado. De inmediato pensó en la posibilidad de elaborar un alimento para animales, pero rápidamente cambió de idea. Gracias al aporte de un productor amigo, junto a sus alumnos, comenzó a rescatar los granos que quedaban del descarte para elaborar un escabeche de porotos. El primer paso estaba dado.

“Después del escabeche, le dije a los chicos: ¿qué más podemos hacer?, y nos pusimos a pensar. Yo tenía un molinillo manual de mi abuela y comenzamos a molerlo para hacer harina y ese ya era un primer valor agregado, más en un momento que la gente busca harinas alternativas más saludables y nutritivas. Hicimos todo a mano porque en la escuela tenemos otras máquinas pero no para moler harina. Eso sucedió con los chicos que egresaron el año pasado. Este año continuamos y logramos más subproductos, y aún quedan varios para continuar el año próximo”, asegura el profe.

Desde ese momento las ideas comenzaron a multiplicarse y los experimentos a sucederse entre sí. Llegó el turno del denominado “café” que elaboran con el grano tostado, luego muelen y finalmente estacionan hasta lograr el sabor deseado. Una vez listo puede prepararse en bolsa o de manera instantánea.

“Una vez que hicimos todo, procedimos a degustarlo y a comprobar si tenía buen sabor y calidad, y la verdad es que es muy agradable. Nos quedamos sorprendidos”, agrega.

El turno del cocho. Un alimento que por estos tiempos es poco conocido, mucho menos de poroto. Antiguamente se consumía pero de harina tostada de maíz o trigo a la que se le agregaba agua y azúcar. Esta vez lo hicieron con harina tostada de poroto. Una bomba nutricional que ha gustado mucho entre los estudiantes.

Dulce de poroto, el gran atractivo. Hay dos versiones, uno en mermelada y otro realizado con la técnica del dulce de leche con el que se logra un producto muy similar. Ni hablar que es el complemento ideal para preparar los alfajores u otras delicias como donas o masas que también han elaborado.

“No tiene muchas diferencias con el dulce de leche tradicional. En eso hemos coincidido todos cuando lo degustamos. Además lo hacemos con el mismo procedimiento”, dice Esquivel.

A esta altura, profe y alumnos parecían no tener límites con la creatividad. Llegó el momento del licor de café, por supuesto elaborado con café de poroto y ron saborizado.

Faltaba algo salado y salió el humus y el poroto triturado deshidratado e instantáneo para hacer sopas o agregar a guisos u otras comidas. La ventaja radica que queda listo en escasos minutos y puede pasar desapercibido para los que no son fans de esta legumbre

De todo esto quedan desechos, sobre todo la chala, por lo que el equipo decidió hacer macetas biodegradables. ¡Más que un equipo son una máquina de crear!

¿Pendientes? Increíblemente sí. Incursionarán con la promoción 26 en el té de poroto mezclado con hierbas iglesianas porque el punto fuerte es lograr toda la identidad local que se pueda. En este punto no hay que olvidar que es el corredor por el que entran y salen turistas hacia Chile, una gran oportunidad para vender. Por ese motivo entre los sueños figura encontrar el alfajor iglesiano con estos productos, que si bien en la escuela lo elaboran (con cobertura de chocolate), hace falta el compromiso de varias partes para lograrlo.

La imaginación no para. Así es que el año próximo también trabajarán con los residuos del poroto para lograr un alimento para animales. Nada será desperdicio.

Formalidades

En este ciclo han dado los primeros pasos para realizar los análisis que se solicitan legalmente cuando de alimentos se trata, y sobre todo, cuando se producen en cantidades mayores. Igual sucede con el patentamiento de estos productos netamente iglesianos que comenzó a gestarse.

“Hemos charlado con productores para demostrarles que no solamente pueden hacer semilla sino muchos otros productos que harán más rentable al poroto iglesiano. Esto puede ser algo importante para el futuro del departamento. He dialogado varias veces con el intendente porque si se pone en marcha algunas de las opciones significarían puestos de trabajo y no quedaría sólo en la escuela. Es algo pensado para toda la comunidad. Incluso hemos estado investigando con los chicos y no hemos encontrado en ningún lugar se hace un dulce de leche con porotos, ni alfajores con harina de poroto. Además hay que decir que su sabor es muy similar a la de trigo y puede ser ingerida por celíacos”, agrega.

Un poco de marketing. Además de presentar los productos de una manera muy prolija y con lindas etiquetas, también cuentan con una mascota: Chalito. Este muñeco que lógicamente tiene la forma de un poroto los acompaña a cada feria y presentación en la escuela. Un detalle no menor para quienes opten por el emprendedurismo.

Palabra de alumnos

Luciana Aballay es una de las alumnas que está a punto de egresar este próximo 18 de diciembre y ha participado en esta práctica profesional. “Para todo el grupo ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hemos aprendido muchísimo porque antes pensábamos que con el poroto sólo se podía hacer el locro. Nunca imaginamos que podían obtenerse tantos subproductos. Además son ideas que podemos desarrollar como emprendedores más adelante, crear un negocio o algo por el estilo. A mi lo que más me gustó hacer fueron los alfajores de harina de poroto con el dulce que también hicimos. Son muy ricos y no se nota que es una harina diferente, es similar al que uno compra en cualquier lado pero más saludable”.

Ignacio Díaz es otro de los entusiastas alumnos que participó en el proyecto. “Para mi fue una experiencia técnica y cultural maravillosa porque este poroto posee un valor especial por su identidad local y por las posibilidades que ofrece para la elaboración de productos con valor agregado. Durante el proyecto tuve la oportunidad de conocer en profundidad sus propiedades, su versatilidad y su importancia dentro de la producción regional. Cuando el profe Cristian nos dijo que íbamos a trabajar con el poroto lo tomamos a risa porque pensábamos que podía caerle mal a la panza a la gente, pero nos dimos cuenta que ser digestivo es una de sus propiedades”, dice el alumno.

Nacho está sorprendido con cada producto porque todo le resultó novedoso. “Pensaba que el poroto sólo servía para hacer locro y descubrimos tantas utilidades que pasó a ser sorprendente, desde elaborar la masa para los alfajores como el dulce de leche o los licores. También nos gustó el cocho y, en general, todo es muy sabroso y con muchas propiedades nutritivas"