Un jugador de la Selección Argentina "hechizó" al director deportivo del Inter

“Ha hechizado al hombre del mercado del Inter con su calidad e inteligencia táctica”, remarcó el rotativo. El medio italiano sostiene que el ex Argentinos Juniors y Boca Juniors es un ejemplo clásico del centrocampista box to box, algo muy requerido en toda Europa desde hace varios mercados. Considera que es capaz de brindarle equilibrio a la mitad de la cancha del Nerazzurro, ya que puede aportar una mano en la marca (en alguno juegos en Inglaterra jugó cerca del 5), juego y olfato para el gol.

No obstante, aclaran que no será sencilla su salida del Brighton & Hove Albion Football Club. Estiman que su salida no sería menor a los 30 millones de euros. El hijo del Colo está disfrutando de una gran temporada en la Premier League, al despacharse con 5 tantos en 14 presentaciones.

Desde Italia también aclara que Ausilio también organizó este viaje para ver desde cerca a Yunus Musha, una de las jóvenes promesas de la Selección de Estados Unidos (fue titular en los empates ante Gales e Inglaterra). “Tiene solo 19 años, pero una personalidad fuera de lo común y un físico y una técnica de primer nivel”, informaron.

En Inter creen que la necesidad económica del Valencia podría mermar el precio del joven volante con pasado en la academia del Arsenal y las selecciones juveniles de Inglaterra. Su cotización oscilaría los 20 millones de euros.

Ausilio también se reunió con los representantes de Marco Thuram, quien estuvo a un paso de los italianos en el pasado, pero una lesión tiró para atrás la operación (finalmente se inclinaron por Joaquín Correa). La clave de esta negociación sería que su contrato con el Borussia Monchengladbach finaliza en junio de 2023.

