Un gremio sanjuanino deberá pagarle a un abogado $20 millones por tenerlo "en negro"

El gremio ADICUS, que representa a docentes e investigadores de la UNSJ quedó en una incómoda situación debido a una demanda judicial que interpuso el exabogado de la institución, Mario Díaz Terrado por despedido sin causa y muchos años como trabajador no registrado. Este pleito tuvo un día clave este miércoles cuando se dio un principio de acuerdo entre el letrado y el sindicato, por el que la parte demandada se comprometió a pagarle a su ex empleado $20 millones de resarcimiento. No obstante, la casona que tiene ADICUS sobre Avenida España quedó al borde del remate.