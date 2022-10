Tres adolescentes encontraron $ 40 mil en Capital, casi las estafan pero devolvieron el dinero

“Cuando volvimos a donde encontramos el dinero, para esperar que vuelva quien se le había perdido, nos increpó un señor”, este hombre argumentó que se trataba de su dinero. “Le dijimos que nos justificara porque era suyo, dijo que en realidad era de su hermano y nos comenzó a dar vueltas”. Es ahí que se dirigen a buscar a una encargada de tránsito que luego fue llevada hasta los policías que se encuentran en la Peatonal.

La situación fue contada a la policía por las adolescentes, en ese preciso momento, “llegó un hombre agitado, corriendo. Decía que había hecho la denuncia. El amigo y él nos dijeron como estaba acomodada la plata, de cuanto eran los billetes, la cantidad del dinero, todo”.

El buen accionar de las chicas fue destacado en las redes. Las felicitaciones no pararon de llegar para ellas, “nos da vergüenza porque nos conocen por eso pero es lindo dar el ejemplo. Muchos compañeros nos dijeron que nos hubiéramos quedado con la plata pero no, eso no está bien”, agregó Martina.

Las chicas cursan el quinto año de la EPET N°9 Doctor René Favaloro. Las tres tienen en claro que ese dinero, “era de alguien que ya lo tenía separado para sus necesidades, a lo mejor lo necesitábamos o no pero la realidad es que no es nuestro. Yo pensaba en lo que me enseñaron mis papás que no hay que dejarnos las cosas de los demás”.