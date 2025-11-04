Ibarra y su análisis sobre el presente del peronismo sanjuanino: "Se llevó los tres puntos, pero el mapa político hoy está dividido en tres"

Mauricio Ibarra pasó este lunes por Paren las Rotativas para debatir sobre el presente del peronismo, tanto en San Juan como en el país. En un contexto electoral que dejó más dudas que certezas, el exintendente de Rawson y dirigente peronista hizo un balance del resultado de las Legislativas y planteó una lectura que combina autocrítica y mirada estratégica hacia el futuro.

Consultado sobre cómo quedó parado el peronismo tras los comicios, Ibarra eligió una metáfora futbolera para sintetizar su posición: “El peronismo sacó los tres puntos que estaban en juego ese domingo. De alguna manera los ganó, con estadística o sin estadística. A lo mejor hiciste más faltas que otros partidos, cometiste más infracciones, pero en definitiva, cuando el referí tocó el silbato, el peronismo se llevó los tres puntos en términos de posiciones".

Esa frase fue el punto de partida para un análisis más profundo. Porque, más allá del triunfo del frente encabezado por Cristian Andino, Ibarra reconoció que el panorama provincial se modificó radicalmente. “Hoy hay una situación de tercio en términos de pensamiento, de coincidencia, de cómo los sanjuaninos están constituidos. Si tuvieras que armar un mapa, está dividido en tres partes”, explicó.

El exintendente también admitió que los resultados sorprendieron incluso a los propios protagonistas. “He leído muchas encuestas y ninguna daba eso. Salvo una o dos, hace un mes atrás, que hablaban de tercios, pero nunca del pronóstico final. Nos levantamos el domingo pensando que iba a ser otro el resultado. Fue una verdadera sorpresa”, confesó.

Esa sorpresa, según Ibarra, tiene múltiples causas: la ola nacional encabezada por Javier Milei y su fuerza La Libertad Avanza, que “hicieron que el peronismo terminara jugando un partido distinto al que había preparado”.

El dirigente peronista también subrayó que el voto en San Juan, más que castigo o adhesión ideológica, respondió a una emocionalidad colectiva que se nutrió del contexto económico y del desencanto social. “Hubo algo emocional en el voto. No fue sólo una cuestión de números o de propuestas. La gente votó con el estado de ánimo con el que se levanta cada día”, comentó, retomando la idea de que los resultados violetas de La Libertad Avanza no fueron casualidad, sino parte de una reacción más amplia a la crisis y al desgaste de la dirigencia tradicional.

Desde su experiencia como exjefe comunal y dirigente territorial, Ibarra insistió en que el futuro del peronismo sanjuanino dependerá de los liderazgos locales. “Los intendentes tienen que volver a ser protagonistas. Son los que conocen el territorio, los que viven la realidad cotidiana. Desde ahí se construyen los proyectos provinciales. Hay que leer mejor lo que pasa en la calle, entender cómo cambió la gente, cómo cambió la comunicación, la forma de pensar. Si el peronismo no interpreta eso, va a seguir jugando de atrás”, advirtió.

Reviví la entrevista completa: