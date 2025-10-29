miércoles 29 de octubre 2025

Paren las Rotativas

Análisis postelectoral: resultados y escenarios políticos en San Juan, bajo la mirada de dos periodistas sanjuaninos

Sebastián Olivera y Leo Domínguez analizaron los resultados de las elecciones de medio término en la provincia, la dinámica entre los distintos partidos y los posibles desafíos de cara a los próximos comicios. Reviví la entrevista.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tiempo streaming

Las Elecciones Legislativas en San Juan dejaron un escenario político con distintas lecturas sobre los resultados y las tendencias locales y nacionales. A nivel provincial, el oficialismo obtuvo un desempeño destacado en algunos distritos, mientras que otros mostraron un mayor apoyo hacia La Libertad Avanza. El peronismo logró mantener su presencia con una victoria ajustada en la provincia, lo que genera distintas perspectivas sobre la evolución de los próximos años.

Sebastián Olivera, periodista de Radio Concepto, explicó que la elección mostró la interacción entre factores provinciales y nacionales, destacando la influencia de la política nacional en los resultados locales y la importancia de los liderazgos en el desarrollo de la campaña.

Por su parte, Leo Domínguez, periodista de Canal 13, señaló que la atención de los votantes se concentró tanto en la gestión provincial como en los debates a nivel nacional. Destacó que los resultados en distintos departamentos reflejan la diversidad del electorado: mientras Pocito y Capital mantuvieron patrones habituales, Caucete e Iglesia registraron variaciones que marcan diferencias entre departamentos.

El análisis también incluyó la interacción entre los gobiernos provincial y nacional, y cómo los distintos actores políticos, entre ellos el presidente Javier Milei, evalúan los resultados para planificar futuras estrategias de cara a las elecciones de 2027. Los especialistas coincidieron en que los próximos años serán clave para la consolidación de liderazgos y la definición de alianzas en la provincia.

Reviví la entrevista:

Embed - Análisis postelectoral: resultados y escenarios políticos en San Juan

