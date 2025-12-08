Guerra de gigantes: Paramount lanza la oferta monstruosa de $103.000 millones de dólares por Warner Bros

Paramount Skydance decidió poner todas las cartas sobre la mesa con una oferta hostil por Warner Bros. Discovery (WBD). Paramount Skydance, dirigida por David Ellison, lanzó este lunes una oferta pública de adquisición (opa) hostil sobre Warner Bros, propietaria de cadenas como CNN, TBS y HGTV, así como del servicio de streaming HBO Max por 103.000 millones de dólares, el equivalente a unos 88.500 millones de euros.

La compañía ofrecerá a los accionistas de WBD una oferta de 30 dólares por acción en efectivo, exactamente la misma oferta que WBD rechazó la semana pasada, y que, según el director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, nunca recibió respuesta de Warner Bros. Discovery. La propuesta llega tres días después de que el viernes Netflix alcanzase un acuerdo para hacerse con los estudios de WBD, en un acuerdo en el que se incluiría HBO Max por unos 72.000 millones de dólares (valor patrimonial neto) .

La oferta de Paramount es por la totalidad de WBD, mientras Netflix se centra en sus estudios y en el negocio de streaming.

En declaraciones a CNBC, el CEO de Paramount Skydance asegura que buscan "terminar lo que empezaron" y reconoce que ponen "la empresa en juego" con este todo o nada. La oferta está respaldada por financiación de capital de la familia Ellison y la firma de capital privado RedBird Capital, así como por 54.000 millones de dólares en compromisos de deuda de Bank of America, Citi y Apollo Global Management.

“La oferta es estratégica y financieramente atractiva para los accionistas de Warner Bros y ofrece una alternativa superior a la Netflix, que ofrece un valor inferior e incierto y expone a los accionistas de WBD a un prolongado proceso de autorización regulatoria multijurisdiccional con un resultado incierto junto con una combinación compleja y volátil de capital y efectivo”, señaló Paramount a través de un comunicado.

Las acciones de Paramount subieron cerca de un 5% antes de la apertura del mercado de este lunes. Las acciones de Warner Bros. Discovery, por su parte, subieron alrededor de un 6%, mientras que las acciones de Netflix bajaron ligeramente.

El pasado viernes, Netflix anunció un acuerdo para adquirir WBD por 72.000 millones de dólares dentro de una puja con Paramount para adquirir la totalidad de la compañía, incluyendo dichos activos y las cadenas de televisión de la compañía, como CNN y TNT Sports, una puja en la que también estuvo metida Comcast, en lo referido a los negocios de streaming y estudios.

La propuesta de adquisición de Netflix se encuentra a falta de ser aprobada por motivos de competencia, ante el efecto tsunami que provocaría la fusión de dos de las plataformas de streaming más dominantes. La CNBC informó el viernes que la administración Trump veía el acuerdo con gran escepticismo, y el presidente Donald Trump admitió que esta fusión podrían plantear un problema.

Netflix acordó pagar a Warner Bros. Discovery 5.800 millones de dólares si el acuerdo no se aprueba, según un documento presentado el viernes ante la Comisión de Bolsa y Valores. Warner Bros. Discovery afirmó que pagaría 2.800 millones de dólares en concepto de comisión por rescisión si finalmente se cancela el acuerdo para buscar otra fusión.

Fuente: Clarín