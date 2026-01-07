Golpe en Wall Street: Google deja atrás a Apple y sacude el ranking de las más valiosas

Alphabet volvió a dar un golpe sobre la mesa en el corazón financiero del mundo. La empresa madre de Google logró superar a Apple en valor de mercado y se ubicó como la segunda firma más valiosa de Estados Unidos , solo por detrás de Nvidia . El movimiento no se registraba desde 2019 y marca un nuevo capítulo en la feroz carrera por el liderazgo tecnológico global .

El cambio se dio en medio de una jornada intensa en Wall Street , donde las acciones de Alphabet empujaron su capitalización hasta los 3,864 billones de dólares , apenas por encima de Apple, que quedó relegada con 3,861 billones tras una leve baja en sus papeles. La diferencia fue mínima, pero suficiente para alterar un ranking que parecía inamovible.

El ascenso de la compañía de Mountain View no es casual. En los últimos doce meses, sus acciones se dispararon cerca de un 66%, alentadas por el entusiasmo del mercado ante sus avances en inteligencia artificial. En particular, la evolución de Gemini, su modelo propio de IA, reforzó la confianza de los inversores y reposicionó a Google como un actor central en esta nueva etapa tecnológica.

Analistas del sector coinciden en que Alphabet logró despejar dudas sobre el futuro de su negocio principal, el buscador, frente a la aparición de herramientas como ChatGPT. Lejos de quedar relegada, la empresa amplió su influencia en todo el ecosistema digital y cerró acuerdos clave, como el suministro masivo de procesadores especializados para inteligencia artificial a compañías emergentes del rubro.

Ese músculo tecnológico también despertó el interés de gigantes como Meta, que evalúa utilizar los chips desarrollados por Google en sus propios centros de datos. Incluso, algunos especialistas estiman que áreas como DeepMind y la división de procesadores TPU podrían valer, por sí solas, cifras cercanas al billón de dólares.

Alphabet, además, juega fuerte en otros frentes. Waymo, su proyecto de vehículos autónomos, lidera el negocio de los robotaxis en Estados Unidos y busca captar más de 15 mil millones de dólares en una nueva ronda de inversión, con una valuación que podría superar los 100 mil millones.

Del otro lado, Apple atraviesa un momento más complejo. La compañía de la manzana enfrenta cuestionamientos por su estrategia en inteligencia artificial, con funciones demoradas y una percepción de atraso frente a sus competidores, lo que enfrió el ánimo de los mercados.

Por ahora, Nvidia sigue mirando desde lo más alto, con una capitalización que ronda los 4,6 billones de dólares y una ventaja considerable. Pero el reacomodamiento del podio tecnológico deja en claro que la pelea por el liderazgo global está más viva que nunca y que la inteligencia artificial es el motor que redefine el poder en Silicon Valley.