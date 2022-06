Sindicatos sanjuaninos adelantan movidas para no perder la representatividad de sus afiliados

El conflicto con los autoncovocados docentes dejó relucir una crisis de representatividad de los sindicatos tradicionales. Los trabajadores eligieron correrse de las vías legales y protestar de manera autónoma, aún si eso los excluye de las paritarias. Le pasó a UDAP, UDA y AMET. Avizora algo similar para UPCN. Por eso, para evitar el efecto multiplicador, dos gremios sanjuaninos adelantaron movidas para no perder el apoyo de sus afiliados.

La Unión Judicial , conducida por el secretario General Sebastián López , estuvo rápida de reflejos. Ni bien empezaron las demandas de los grupos de maestros, presentó a la Corte de Justicia un petitorio con reclamos de vieja data. El principal: una ley de paritaria en el ámbito judicial. Es que el sindicato no está habilitado a sentarse a la mesa de negociación salarial con el Ejecutivo provincial. En cambio, los cortistas aplican el mismo porcentaje de aumento otorgado al resto de la administración pública.

Es una situación que aqueja a los empleados y que el gremio decidió canalizar de inmediato. Pidieron la movilidad de la carrera judicial mediante la creación de nuevos cargos y el pase de personal de maestranza -que cumple funciones administrativa- al escalafón administrativo. El reclamo, que está a la espera de una respuesta de los ministros de la Corte, no sólo es parte normal de la dinámica sindical, sino que, en este caso, es una manera de contener el potencial malestar y que no haya filas de autoconvocados en ese sector.

"Hace tiempo que venimos reclamando la necesidad de una paritaria propia porque por la autarquía financiera del Poder Judicial no podemos participar de la paritaria estatal. Entendemos que para eso necesitamos un Convenio Colectivo de Trabajo", dijo López. Acto seguido, comentó que "se dieron unos pasos, como la mesa de diálogo y que la Corte nos invitó a participar de la reglamentación de derechos y obligaciones de los trabajadores". No obstante, destacó que "la discusión salarial no existe".

Sobre el ánimo ante la reacción del grupo autoconvocado de docentes, el dirigente señaló que "estamos en asamblea, la mantenemos por distintos motivos, porque venimos con reclamos de larga data, pero la gente se empieza a impacientar por esto que pasa". También indicó que actualmente "hay un diálogo fluido con los afiliados" y que están en "proceso de regularización de delgados". Para López, hubo una "coincidencia" entre el inicio del conflicto docente y la presentación del escrito con pedido de paritaria de parte de la Unión Judicial.

Por otro lado, un gremio que busca encauzar el reclamo afiliado ante el factor docente. Hubo chispazos con algunos porque sí tienen autoconvocados y ahora quieren tomar otra vez las riendas. Es la Asociación de Trabajadores del Estado (Ate) filial San Juan, que está timoneada por el secretario General Cristóbal Carrizo. Este martes, el sindicato comunicó que está en "estado de asamblea permanente, alerta y movilización" por la "insuficiencia del acuerdo salarial acordado". Es decir, quiere ponerse al frente y garantizar un marco de legalidad a las acciones que algunos afiliados ya toman, por ejemplo, los de distintas reparticiones ubicadas en el Centro Cívico, que se juntan a las 8 de cada día en el quito piso del edificio.

Ate es el primero de los sindicatos de estatales no docentes en tomar la posta. Y el miércoles a la mañana definirán si van al paro. De hecho, en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dio apoyo desde el principio a los empleados para organizarse en asamblea. No así UPCN, de José Villa, quien recientemente renovó mandato. Es más, hay una tímida tendencia a desafiliarse. Son pocos los trabajadores que eligieron esa opción por estas horas. Pero se está corporizando la idea. En los grupos de WhatsApp de autoconvocados del sector, envían las notas para hacer el trámite y aplauden a quienes lo concretan.