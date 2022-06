Sergio Uñac le puso fecha a su definición sobre si será nuevamente candidato a Gobernador

Distintas cuestiones influirán en su decisión. Hay “motivaciones, análisis político. Hay una liga de gobernadores que es muy importante y que cada vez se consolida más. Hay distintos escenarios que deben ser valorados de manera puntual”, apuntó.

Y si hablar de una candidatura en la provincia es prematuro, referirse a una candidatura nacional “es más prematuro aun”.

De todas formas, el gobernador señaló como más probable “integrar un equipo nacional”.

Además de la coyuntura política, el Gobernador, recién llegado de la PDAC, la importante feria minera que se desarrolla anualmente en Toronto, Canadá, habló de otros temas candentes de la política y la economía provincial y nacional.

Retenciones móviles a la minería

“Fue un planteo que hicieron algunas empresas, entre las que está Lundin, que desarrolla el proyecto Josemaría. Si el valor del metal sube, se pagan más retenciones. Si baja el precio, se paga menos. Es una medida buena, que permite optar por uno de dos mecanismos: el de las retenciones fijas o el de las móviles. Es un mecanismo lícito”.

Criticas de las empresas mineras a las retenciones

“Las retenciones siempre se ponen en discusión, pero muchos países del mundo las cobran. Hoy, en el esquema actual de Argentina, las retenciones tienen que estar. El país necesita nutrir sus finanzas y lo tiene que hacer a través de este mecanismo. Si algún día se encuentra otro, bienvenido, pero, por ahora, es lo que está. Analizar cualquier otra cosa sería generar una expectativa que no se va a poder cumplir. Por lo menos en el corto plazo”

Más proyectos mineros en San Juan

“Además de Josemaría, tienen muy buenos rendimientos Filo Del Sol, Los Azules y Hualilán. Este último tiene exploradas dos millones de onzas de oro, pero es probable que pueda llegar a tres millones. Se calcula que en el primer trimestre del año que viene se va a presentar la declaración de impacto ambiental.

Elecciones adelantadas

“A las elecciones a Presidente y a Gobernador es conveniente hacerlas en momentos distintos, porque se trata cosas distintas. Es una posibilidad que tengan fechas diferentes en San Juan. Cuando se elige Presidente, se discuten más los problemas de Capital Federal, el AMBA y la provincia de Buenos Aires que los problemas reales del país. Cuando se discute el puesto de Gobernador, se debate quién va a conducir los destinos de la provincia”

Boleta electrónica, boleta única de papel

“Para mí, la boleta única electrónica es un muy buen sistema, pero para eso hay que avanzar mucho en conectividad, en la digitalización y en la posibilidad de poder llevar máquinas en todo el país. Otra cosa es la boleta única de papel. No estoy de acuerdo con esa sábana que es interminable y cuyo cómputo va a ser interminable”

Conflicto docente

“Primero, voy a valorar la actividad docente. El Estado hizo el máximo esfuerzo. Hay una cosa que nos supera a todos y que nos está doliendo y mucho, que es la inflación, que no se detiene y, en la medida que no se pare, es probable que los problemas no se detengan. Me quedo con que, en la provincia de Sarmiento, el Gobernador escuchó un reclamo que era justo, que puede tener distintos condimentos, pero que no están por encima de lo más importante que es tratar de proteger de la inflación a los bolsillos de los trabajadores y hacer el máximo esfuerzo porque para eso me han elegido”.

Corte Suprema de 25 miembros

“Con los gobernadores propusimos una mirada. Se podrá estudiar otras propuestas más. Las Cortes en el mundo tienen mayor cantidad de integrantes y eso les da, me parece, mayor agilidad”