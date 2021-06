Insólito operativo para bajar un gato "sanjuanino" de un poste y un final inesperado

Un hecho llamativo sucedió este sábado en el Barrio UDA 1 de Pocito Norte con un felino que fue rescatado de lo más alto de un poste de luz. Se desconoce cómo fue que el animal llegó hasta ese lugar, pero lo cierto es que montaron un tremendo operativo para salvarlo.

Según contó el vecino de la zona, Armando Garcés, que difundió fotos y videos del insólito momento, todo sucedió a eso de las 9 de la noche con un llamado telefónico que alertó a los bomberos de Pocito para que pudieran bajar al animal de tan elevada altura. Como no llegaron, los vecinos llamaron a una empresa de construcciones y pudieron bajar al felino. Por suerte el gato no se asustó en ese momento y pudo ser rescatado. Lo raro fue que una vez en tierra, nadie reclamó al "michi" y este se terminó marchando como si nada hubiese pasado. "No apareció el dueño y lo dejaron ahí, sabrá el gato a donde se dirigía", comentó Armando a este diario con un dejo de incertidumbre sobre qué será la vida del felino.