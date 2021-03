Dónde pedir ayuda en San Juan si la tormenta te afectó

A raíz de la fuerte tormenta ocurrida durante la madrugada de este lunes se produjeron anegamientos y cortes de arterias por crecientes en los departamentos de Pocito, Sarmiento, Ullum, Zonda, Albardón, Rivadavia y Jáchal. De todos modos, la Secretaría de Seguridad informó que está en contacto con los municipios de los 19 departamentos y demás áreas de Gobierno, coordinando las acciones de contención que ya se están llevando a cabo. A media mañana informaron que hay al menos 150 personas evacuadas por la tormenta, en Pocito, Ullum y Rivadavia.

Para pedir ayuda, desde la Secretaría de Seguridad piden llamar al 911 o a los teléfonos 0264-4204535 y 0264-4210094.

Por su parte, desde la Municipalidad de Pocito habilitaron el teléfono de whatsapp de comunicación con Acción Social para reclamos, sugerencias y consultas en general: 2645760333. También al mail accionsocialpocito@gmail.com donde podrán recibir pronta respuesta.

Uñac: "estamos trabajando fuertemente"

Por su parte, el gobernador Sergio Uñac en rueda de prensa dijo este lunes que "son lluvias impensadas para marzo, evidentemente nos vamos a tener que acostumbrar, estamos trabajando fuertemente y estamos a días de iniciar la construcción de infraestructura de los inundados del departamento de Pocito, ya empezó en Rivadavia y nos vamos a ahí nomás a Sarmiento, venimos trabajando fuertemente pero el clima no da respiro".

Agregó que "no estamos acostumbrados a la lluvia y no es propicia, nosotros no estamos acostumbrados a recibir la cantidad de agua que estamos recibiendo. Todos los intendentes están en contacto con la Provincia, hay un trabajo conjunto para salir de esta situación".

"Nación está cumpliendo y nosotros estamos muy atentos. Es probable que haya algún pedido más", agregó.