De "La era del hielo" directo a San Juan: esta es la zarigüeya que apareció en un colegio de Capital

Tremendo susto se llevaron, este jueves, los alumnos de un colegio de Capital que se encontraron con un animal exótico vagando entre los árboles.

Se trata de una escuela que está ubicada sobre calle Saturnino Sarassa. Hasta ahí llegó el veterinario "Pirata" Olivares Robledal porque los chicos vieron al marsupial en un árbol y dieron aviso a las autoridades.

Fotos gentileza de Diario Huarpe.

El animal estaba entre los árboles y solo el veterinario pudo rescatarla para llevársela a su granja y lograr rehabilitarla.

La Zarigüeya no es un animal típico de San Juan y su imagen resulta conocida para los niños porque aparecen varias en "La Era del Hielo". Sin embargo, no so mascotas aunque creen que llegó hasta esa escuela porque algún sanjuanino la tuvo en cautiverio en su hogar y el animal escapó.