El furioso audio del Yeyo que se viralizó: "Estaba sacado"

Este jueves, Roberto El Yeyo Sosa se hizo viral, y no por su música popular. En las redes sociales se difundió un audio en el que el cantante agrede verbalmente a una colega del mundo de la noche Toty Mercado. “¿Qué te metes en mi vida? Metete en la tuya chupap…”, se escuchó decir muy enojado.

La página de Facebook Acción Patética San Juan fue quien publicó las palabras de Sosa. Lo hizo con una imagen de Los Simpson y fueron los usuarios de la plataforma quienes descubrieron el inconfundible tono de voz. "Arreglá tu vida, fracasada", gritó.

Nadie esperó que fuese el mismísimo Yeyo quien comentara y diera una explicación al respecto. “La gente que etiqueta me encanta si no ni me enteraba, ese es un audio que se lo mande a una persona que decía ser mi amiga y mientras yo estaba trabajando haciendo un show en un local gastronómico le decía a mi pareja que estaba en el domicilio que yo estaba con otra mujer”, aseguró.

También pidió a los administradores de la fanpage que subiesen la conversación completa. "Actué en caliente en ese audio", reflexionó.

El audio