Funcionario de OSSE denunciado en la justicia: aseguran que no hubo violencia sexual

El domingo último trascendió que un alto funcionario de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) fue denunciado en la justicia laboral por una empleada por un presunto abuso sexual, sin embargo tras consultar con las fuentes del caso negaron rotundamente que el motivo de la demanda esté vinculado a la violencia sexual.

En primer lugar, ese tipo de acusaciones tienen competencia en el fuero penal y no en el laboral, pero para aclarar lo publicado en Diario de Cuyo, la jueza que tiene en manos la causa explicó el fondo de la cuestión. "Aunque el expediente está bajo estricto secreto sumario y no se pueden dar detalles sobre las partes, es necesario afirmar que no hay acoso sexual. Lo que se investiga, en todo caso, es el acoso laboral", indicó la titular del Sexto Juzgado Laboral Guillermina Podestá de Oro.

Noticias Relacionadas Denunciaron a un importante funcionario de OSSE por presunto acoso sexual

Lo cierto es hubo una denuncia en el fuero laboral que involucra a dos personas que trabajan en las oficinas del ente proveedor del servicio de agua y que por ello hubo un dictamen que le solicitaba a la empresa que arbitrare todos los medios necesarios para que los implicados no compartieran funciones en el mismo horario de trabajo, hasta tanto se resuelva la investigación.

La causa se originó unos días antes de la feria extraordinaria cuando ingresó la denuncia al juzgado. Luego, por el tenor de la misma, fue remitida a la fiscalía por un tema de competencia. Finalmente, regresó al juzgado para que Podestá interviniera y tomara una medida cautelar urgente. Hasta el momento, salvo quien está al frente de la autoría de la causa, no se ha presentado la otra parte y por ende no hay nada trabado.

Con más de 25 años de experiencia en el ejercicio del Derecho Laboral, la magistrada explicó que este tipo de denuncias por supuesta violencia laboral resulta inédita, ya que siempre esa violencia laboral se da como añadidura o accesorio en las demandas (daño psicológico) y no como causal. Por lo tanto, su decisión también resulta novedosa y puede servir de ejemplo para casos similares en el futuro.

Si bien en un principio se dijo que el juez Matías Pallito -del Primer Juzgado Laboral en turno durante la feria- era quien había dictado la medida cautelar, Podestá aseguró que la causa pertenece a su juzgado y fue ella quien determinó la orden judicial que sentó jurisprudencia para este tipo de casos.

Al igual que Pallito -que también fue consultado por este medio-, la jueza remarcó que no corresponde dar a conocer datos personales de los implicados en este tipo de contiendas. "Hay que preservar identidad de las partes por el secreto profesional porque la causa está bajo secreto sumario", agregó.