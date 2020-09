Qué hay detrás del fallo que autorizó la práctica médica en una nena, pese a la oposición de su madre

El juez Familia Esteban de la Torre debió intervenir para que una nena sanjuanina reciba la atención médica adecuada, a pesar de que su madre se oponía a ello por cuestiones religiosas. Esto representó un fallo que pocas veces se registra y que se aplica cuando el contexto es de vida o muerte.

Es que una pequeña de 4 años con problemas oncológicos se encontraba internada la parte de Pediatría del Hospital Rawson y debía ser sometida a estudios de complejidad, pero su progenitora que es Testigo de Jehová se negaba por sus creencias. Ante el riesgo de vida inminente, el magistrado que subrogaba en el Primer Juzgado de Familia ordenó mediante una resolución judicial las prácticas médicas necesarias para atender la salud de la menor.

Tras ello, el funcionario le dijo a Tiempo de San Juan que este tipo de situaciones no suceden con frecuencia y en su experiencia sólo ha tenido que interceder en una ocasión anterior, hace tres años atrás. En esa oportunidad, el contexto era más grave todavía, según recordó. Del mismo modo que en el caso actual, los padres de la criatura no presentaron batalla a nivel judicial -luego del dictamen-, es decir no apelaron la medida, y acataron la orden de la justicia.

Si bien el hecho trascendió el 31 de julio de este año, recién trascendió el último jueves cuando la Corte de Justicia decidió dar a conocer el veredicto. "La vez pasada que me tocó dar un fallo similar, pero no se comunicó. Esta vez se decidió esperar hasta que hubiera una evolución en la salud de la menor", agregó.

El riesgo de vida señalado por los médicos que atendían a la niña fue el factor determinante para impulsar la determinación de De la Torre, respaldado en el derecho a la salud de la chiquita y el derecho a la vida por encima del derecho a profesar las creencias religiosas de la madre, que se oponía a los valores anteriores.

La pequeña había ingresado en el Servicio de Oncología del nosocomio, con un neuroblastoma (un tumor en la zona del abdomen) y por ello requería ser sometida a diversos exámenes clínicos, con posibilidades de necesitar transfusiones.

Además de autorizar la realización de toda práctica médica de complejidad conforme a su estado clínico, ordenó que se informe al juzgado sobre todas las acciones de esa índoles que se llevaren adelante con la menor.

Los Testigos de Jehová rechazan consumir sangre o aceptar transfusiones de ella o de sus componentes principales basándose en algunos versículos de la Biblia, como el 17:14 del Levítico, que dice: "no deben comer la sangre de ninguna clase de carne, porque el alma de toda clase de carne es su sangre.