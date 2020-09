Qué pasó con el dengue en San Juan, la otra peste que encendió alarmas este año

Tras ser una preocupación a la par del coronavirus a principios de año, en San Juan se registró el último caso de dengue en junio, con lo que no hay circulación viral de dengue en la provincia. Así lo confirmó la Jefa de Control de Vectores de Salud Pública, Liliana Salvá este martes, en diálogo con Radio Colón.

La especialista recordó que el mosquito aedes aegypti ya está en San Juan, es decir, se trata de un insecto que ya es autóctono. Pero en este momento como no hay virus no transmite, lo que no quita que sea un peligro. Es que basta que pique a una persona que venga de alguna provincia con la enfermedad para que se infecte y se convierta en mosquito transmisor, lo que se potencia con climas cálidos como los que se inician ahora. La gente, si ve un mosquito de este tipo, que es con patas con manchas blancas, debe preocuparse por identificar y eliminar el criadero.

"Trabajamos en los distintos sectores donde hubo brote a principios de año y con los municipios en la prevención, además de instituciones como edificios públicos. La Municipalidad de la Capital sacó su propia ordenanza de regulación de vectores, y es importante porque el mosquito aedes aegypti es urbano", valoró la funcionaria. Agregó que muchos municipios se han ocupado en formar brigadas de control de vectores que van a tono con la política provincial de priorizar ciertos ejes de salud. Han colaborado para contener el brote desde inicio de año en tarea mancomunada y pronto insistirán con campañas públicas de difusión, para darle lucha a este virus.