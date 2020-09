El nuevo geriátrico infectado tiene las visitas suspendidas desde hace 6 meses

En el nuevo geriátrico infectado en San Juan que arrojó 43 positivos este domingo marcando el récord de contagios diarios en la provincia, hay un solo paciente grave, el resto son personas sintomáticas leves o asintomáticos con comorbilidades, indicó el subsecretario de Medicina Preventiva de Salud Pública, Matías Espejo este lunes, en declaraciones a radio Estación Claridad. El funcionario informó que esta residencia privada ubicada en Rawson tiene las visitas suspendidas desde hace 6 meses.

"A diferencia de la residencia anterior, en este caso hay una sola persona gravemente enferma, hasta ahora, y entendemos que es así por la rápida intervención del Ministerio. Ni bien comenzaron a presentar síntomas estas personas fueron evacuadas. Hay que entender que son 5 a 7 días donde se manifiesta la gravedad de las personas", indicó Espejo.

Sobre la tasa de letalidad que preocupa en San Juan y que tiene que ver con el primer brote en el primer geriátrico, también ubicado en Rawson, el profesional recaló en la cantidad de personas involucradas en esta oportunidad, lo que genera más incertidumbre, ya que el caso anterior tenía la tercera parte de involucrados comparado con este. Y de ese primer brote, de 11 residentes contagiados van 6 fallecidos.

¿Hubo negligencia?

Espejo dijo que en los hogares de ancianos, dado que muchos de las pacientes no son plenamente conscientes, es muy difícil hacer cumplir las normas de distanciamiento, o evitar que entre ellos tomen mate por ejemplo. Y que en este marco, "había que ser absolutamente puntilloso en que no entrase la infección al lugar. Si bien está todo sujeto a una investigación epidemiológica sin lugar a dudas en algún lugar este protocolo no se ha cumplido", sentenció.

“Esta residencia hace 6 meses tenía suspendidas sus visitas, entonces tenemos que pensar en los operadores, en las personas que operativizan los procesos en el lugar, personal médico y de enfermería y también algunos asistentes están afectados”. Agregó que los test dieron positivo recién el domingo por la tarde, con lo que buscan establecer aún cómo se dieron los contagios. Entre los positivos que no son residentes, en total hay dos médicos, dos enfermeros y cuatro o cinco asistentes, dijo. Espejo aseguró que sin duda el brote tiene que ver con personas con movilidad, es decir, que entraban y salían de la residencia.

Más controles

El Ministerio será más enérgico en la supervisión de los recaudos en los geriátricos y si bien tiene poder de Policía para intervenir no tiene espíritu punitivo sino de aprendizaje de cada situación junto a los operadores de la residencia, afirmó Espejo.

Ahora que la situación sanitaria es diferente a la del geriátrico anterior, dado el brote de Caucete en San Juan, se va a evaluar de nuevo a todas las residencias, tanto a residentes como a operadores, que no se especificó cuántos pero se consignó que “son cientos”, empezando por Rawson, según anunció Espejo. La mayoría de los geriátricos de la provincia se ubica en este departamento y en Capital.