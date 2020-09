Farmacia sanjuanina ofreció hacer test de coronavirus y se armó: hasta los denunciaron 

Una publicación en las redes sociales de una farmacia sanjuanina levantó polvareda, ya que ofrecían a los clientes realizarles test rápidos de coronavirus. Rápidamente salieron al cruce tanto la Asociación de Farmacias como el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, que reúnen tanto a empresarios como profesionales, y todo terminó en una denuncia formal en Salud Pública.

Cabe aclarar que el tipo de test que supuestamente vendía y realizaba la farmacia sanjuanina son los que se hacen con una gota de sangre y miden si hay anticuerpos del virus en el organismo. No son los hisopados que realiza el personal de Salud y además son los únicos que detectan si en efecto una persona tiene coronavirus. Es que los test serológicos o rápidos pueden dar falsos positivos si la persona terminó de cursar la enfermedad recientemente.

Los primeros en criticar la publicación fueron los titulares del colegio, quienes aseguraron que rechazaban y repudiaban incluso la venta de los supuestos test rápidos. Los profesionales explicaron que la ciudadanía no está "capacitada ni cuenta con las condiciones de asepsia y cuidados científicos necesarios para realizar dicho procedimiento".

Por parte de los empresarios hubo también un fuerte rechazo y hasta una denuncia a la farmacia en Salud Pública aunque hicieron una distinción y aseguraron que las farmacias sí reunirían las condiciones para vender los test, aunque ahora no se están consiguiendo por los canales normales de distribución.

Carlos Otto, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias, explicó en una entrevista a Radio Colón que "si el test está autorizado por la ANMAT no habría inconveniente en la venta del mismo, porque es material médico como por ejemplo los test de glucosa". Para el empresario la farmacia incurrió en una infracción más grave al ofrecer realizar el testeo en el mismo local, ya que "en las farmacias no podemos manipular ni una gota ni un litro de sangre", dijo.

El empresario dijo que si bien la farmacia que ofrecía este servicio no se encuentra dentro de la asociación, y por lo tanto no podían intervenir en el hecho, sí decidieron comunicarse con Salud Pública para denunciar lo que sucedía. Para Otto, será el Estado quien deba además averiguar si eran o no test autorizados por ANMAT y con el correspondiente seguimiento.

Por el momento en la provincia todos los testeos se realizan a través de Salud Pública, por empresas como las mineras que cuentan con sus propios reactivos y tienen autorización y se analizaba la posibilidad de que clínicas privadas comiencen a hacer las pruebas. Además, en su comunicado, el Colegio de Farmacéuticos aclaró que ellos cuentan con test rápidos autorizados que están utilizando para controlar la salud de los trabajadores asociados y son sólo de uso interno. El objetivo de esto es evitar que las farmacias se conviertan en un lugar de contagio y preservar a los farmacéuticos.

Mirá el comunicado completo de la institución:

A raíz de la polémica sobre la supuesta venta ilegal de test rapidos para detectar COVID en las fcias sanjuaninas,.. manifiesto que desde el Colegio Farmacéutico de San Juan rechazamos y repudiamos tal acción, debido a que la ciudadanía no está capacitada ni cuenta con las condiciones de asepsia y cuidados científicos necesarios para realizar dicho procedimiento.

Si debo ratificar también que los test rápidos que la institución que presido está brindando a sus fcias adheridas están autorizados por ANMAT y MINISTERIO DE SALUD NACIONAL y son de exclusivo uso interno y para todo el personal actuante en la farmacia debido a que estamos sumamente expuestos ante este flagelo.

Los farmacéuticos si estamos capacitados para realizar estos test de manera preliminar en un autodiagnóstico.

De ninguna manera estamos soslayando ni desplazando la taréa de los bioquimicos sanjuaninos a los cuales respetamos profundamente ni la tarea del ministerio de salud provincial en su salúd pública, la cual considero de vanguardia y a la altura de la circunstancia.

Atte.

Farm. Mauricio Barceló.

Presidente C.F.S.J.