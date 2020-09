A la par del coronavirus, la lucha contra el dengue sigue en pie

El Programa Provincial de Control de Vectores, a cargo de la Lic. Liliana Salvá, ha iniciado nuevamente los operativos para evitar la propagación del Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue.

Los equipos encabezados por el Dr. Sergio Melli han comenzado a trabajar en las zonas donde meses atrás se encontró el mosquito activamente, y donde se registraron los primeros casos de dengue en el brote ocurrido entre abril y junio.

Las tareas se efectúan en dos zonas puntuales de Rawson, para luego extenderse en este mismo departamento e incluso en otros donde también hubo casos.

Específicamente, se trabaja en la búsqueda activa de criaderos, tanto dentro de los domicilios de la zona donde se registraron los casos, como en el peridomicilio inmediato y en la periferia del barrio, revisando toda el área, desde las cunetas hasta las tazas de los árboles.

El Dr. Melli señaló: “Este trabajo comenzó el lunes con un grupo de personas y la semana que viene tendremos un nuevo grupo trabajando en la zona ya que hacemos rotación del personal debido a la pandemia. Ese otro grupo va a abordar una zona aledaña a la que hemos estado trabajando nosotros, ellos de norte a sur y nosotros de sur a norte”.

“Queremos recordar que no se utiliza insecticida porque no tiene ningún tipo de acción preventiva. El insecticida se utiliza solamente cuando aparecen casos sospechosos o casos confirmados para bloqueo del domicilio del enfermo. Como en este momento no estamos ante esa situación, no tenemos brote, nos dedicamos solamente a la inspección y a la eliminación de criaderos, de focos, básicamente”, finalizó.

Es importante destacar que el descacharreo debe ser un compromiso de todos. Por ello, realizarlo de manera correcta, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones: dar vuelta o tapar objetos como baldes, botella y tachos; eliminar los objetos que nos sirven y pueden acumular agua; cambiar el agua de floreros y portamacetas cada 3 días o reemplazarlos por tierra; mantener el pasto corto y revisar la acumulación de agua en las hoja de algunas plantas, entre otras.

Continúa el trabajo de campo contra la vinchuca

Además el Dr. Melli explicó que una brigada del programa está realizando el rociado domiciliario de las casas que han denunciado presencia de vinchucas. Este trabajo se realiza a partir de que las personas encuentran vinchucas en su domicilio y las acerca al programa.

Allí, el equipo especializado, analiza el insecto y se pone en contacto con la persona que lo llevó para acordar una visita al domicilio y de esa manera desinfectar la vivienda.

Hay que resaltar que el equipo lleva adelante esta tarea con todos los elementos de protección personal (EPP), y no ingresan a la vivienda sin el consentimiento de los moradores. Además, reparten folletería y realizan educación comunitaria, y brindan información sobre riesgo, de manera personal.

Fuente: SI San Juan