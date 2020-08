Los que vienen y los que van: la realidad de los repatriados y los "expatriados" de San Juan

El Gobierno local sigue trayendo sanjuaninos que quedaron varados fuera de la provincia en medio de la pandemia de coronavirus. Desde que comenzaron los operativos de repatriación, ya ingresaron más de 6.000 personas a San Juan. Pero la tarea aún no termina. Según dijo el secretario de Relaciones Institucionales, Marcelo Fretes, quedan cerca de 50 personas que han tomado contacto para volver a San Juan. La mayoría "se encuentran en Chile y aunque el destino está cerca existen una serie de problemas que no hacen sencillos los traslados", dijo el funcionario.

El principal problema para el funcionario consultado "es el clima que no acompaña para –los viajes- por vía aérea o terrestre. Recordemos además que a toda esa gente ya se le venció su periodo de visa, entonces es pasible que tengan una multa por el gobierno de Chile". Por tal motivo la Secretaría de Relaciones Institucionales gestiona esos papeles para que los sanjuaninos no tengan que cubrir un gasto extra. "El tema también es que si el clima no te acompaña, te cierra el Paso. Y si no podes venir, esos papeles se vencen, entonces tenés que empezar todo de nuevo", explicó Fretes.

"En los operativos que se hacen a Chile las personas pagan su pasaje y en los operativos anteriores, la Nación se hacía cargo de gran parte del gasto y la provincia se encargaba de traerlos desde Buenos Aires", contó. Aunque en el caso de Chile la situación es diferente y la provincia ha ido a buscar gente con colectivos propios.

Por otro lado, hay sanjuaninos que están en el exterior pero tienen dudas sobre su regreso. "Hay muchos que están en la duda si volver o no. Hay chicos que juegan al hockey y se quedaron hasta que vuelva la temporada, pero también tenemos varios casos que están queriendo volver al extranjero".

Son aproximadamente 15 los sanjuaninos que se quieren ir de San Juan por cuestiones de estudios y temas deportivos. Y ellos tampoco están pudiendo emprender este tipo de viajes por la pandemia. Lo cierto es que no cualquiera se puede ir al extranjero con la pandemia de por medio. Quienes tengan temas laborales o educativos pendientes deben solicitar información en el consulado del país adónde quieren migrar y luego ponerse en contacto con Relaciones Institucionales de San Juan para encontrar la vía que permita concretar el traslado. Los casos son analizados con detenimiento.