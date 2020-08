La sanjuanina varada en Bolivia vuelve esta semana al país

El caso de Fernanda Guadalupe Parta Arias, la sanjuanina de 20 años que estaba en situación de calle junto a su hijo de 4 años y cursando un embarazo, está transitando su última etapa y cada vez está más cerca de regresar con su familia a nuestra provincia.

Las últimas novedades las dio el director de Relaciones institucionales, Marcelo Fretes, a Tiempo de San Juan: “Antes de que termine la semana Fernanda estará en Buenos Aires, lo estamos coordinando con el consulado”, afirmó el funcionario.

Y agregó que “una vez en Capital Federal será recibida por el operativo de Cascos Blancos y va a tomar el caso el Ministerio de Género y la Mujer”. Este será el organismo estatal encargado de evaluar su salud y la de sus hijos. “Una vez que este todo en orden, volvemos a conversar para que ella regrese a la provincia y regrese con su familia”, afirmó Fretes.

Fue a comienzo de este año que Fernanda comenzó a sentir malestar en el cuerpo, cansancio y mucho dolor de cabeza. Por tal motivo decidió pasar por la farmacia y compró un test de embarazo. Las dos rayitas le confirmaron su sospecha. Cuando se lo comunicó a su pareja, dice, su reacción no fue buena. “Al día siguiente me dijo que se iba a trabajar y no volvió nunca más”, contó la sanjuanina al diario Infobae.

Al respecto Fretes dijo que “de la pareja no se supo nada. Ellos estaban en Chile y se fueron a Bolivia, el sujeto dijo que un día se fue a trabajar y nunca volvió, pero la situación más importante era traer a la chica con sus hijos”, finalizó.