Le pidieron terapistas a San Juan, pero los médicos no quieren ir

El buen estatus sanitario que presenta San Juan la ubica como la provincia con menos casos de coronavirus del país, a contramano de lo que están viviendo otras. Esta situación generó que por la escasa ocupación de camas críticas que hay en San Juan, se le haya pedido el servicio de terapistas sanjuaninos a la provincia.

La información fue confirmada por el subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo, quien indicó que si bien no hubo nada formal sino de palabra, se canalizó un pedido a través de Nación para que San Juan preste médicos terapistas a las provincias más afectadas. Sin embargo, es poco probable que esto ocurra ya que por más de que el Estado tenga la voluntad, no se los puede obligar a los profesionales.

“Obviamente miran a San Juan por la escasa ocupación de camas críticas. Pero la decisión no pasa por prestar o no, porque el Estado puede tener la voluntad, pero no se puede obligar al profesional”, sostuvo Espejo en conversación con Tiempo de San Juan.

Además, el subsecretario de Medicina Preventiva de la provincia indicó que no hubo una provincia en particular que haya realizado el pedido sino que el mismo se “canalizó por nación”, aunque “no fue de manera formal”.

Hasta el momento, San Juan tiene solo 4 casos activos con Covid-19, de los cuáles son todos asintomáticos y ninguno ocupa una de las camas que tiene la provincia. Además, en total hay 35 terapistas entre el área pública y privada destinados a los pacientes que lleguen a esa instancia.