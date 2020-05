Por los únicos que los tienen: la ruta del cigarrillo y cómo conseguirlos en San Juan

Las últimas noticias sobre la escasez de cigarrillos parecen ser alentadoras para varios consumidores. Ya que las dos plantas principales de fabricación de cigarrillos en el país quedarían habilitadas para volver a la actividad antes del viernes 15. Se trata de la fábrica de Massalin en Merlo y de British Tobacco (ex Nobleza Piccardo) en Pilar, ambas en Buenos Aires, que anunciaron que estarán en condiciones en volver a la producción en los primeros días de la semana próxima.

Pero como el problema del desabastecimiento se dio en simultáneo en varias provincias del país, muchos dudan que la venta de cigarrillos pueda volver a funcionar normalmente de un día para el otro. Además desde la Asociación de Kiosqueros de la provincia, remarcaron que "los precios van a aumentar por la demanda y porque el próximo envió van a venir a San Juan con el aumento que hacen las tabacaleras cada tres meses", en palabras de Claudio Rimza.

En el Mercado y Feria del Abasto de Rawson los puesteros, vendedores y camioneros del lugar coincidieron que el abastecimiento en la provincia tardará más de lo esperado. Los mismos conocen el funcionamiento de la ruta del cigarrillo en tiempos de escasez y son ellos quienes en gran medida abren las puertas para que otros compradores ingresen en el selecto circulo de revendedores.

"La cosa es así, acá llegan los camioneros con algunos cigarrillos y se lo venden solo a la gente de la feria, así que si vos queres conseguir cigarro solamente tenes que hablar con los puesteros", sostuvo Marcelo que trabaja en el mercado de Rawson hace varios años. Y agregó que "los camioneros tampoco son tontos, ellos saben que son los únicos que los pueden traer de Mendoza y y se hacen su buena moneda, pero tampoco van a andar hablando con cualquiera".

Una vez que el camionero establece el nexo con algún puestero o algún vendedor del local "ahí empieza otro trato, porque vos no podes vender cigarros en la feria si no estás habilitado, ahí te sacan para afuera y te pasa lo que me pasó a mí", afirmó el puestero del negocio Gauchito Gil que terminó preso por vender cigarrillos marca Red Point a la salida del mercado. El mismo contó que "los pagué caro y le saqué un poco más de plata, los conseguí por un camionero amigo que los trajo de Mendoza y el resto ustedes lo conocen", sostuvo el puestero Sergio Sánchez recordando las corridas que se armaron en plena feria por compradores que querían el producto a toda costa para consumo personal o para revender.

"Entre nosotros sabemos a quien venderlos y quien te puede traer problemas, por eso tenes que hablar y acá van a ver si te hacen el aguante o no", dijo Carlos que atiende uno de los últimos puestos de la feria. Y agregó que "no creo que vuelvan a haber cigarros así no más después de la locura que se vivió, acá la gente viene a preguntar pero como le decía no se le vende a cualquiera, por la policía y para no quedar escrachado", afirmó otro de los puesteros consultados, que se comenzó la entrevista encendiendo un cigarrillo.