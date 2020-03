Coronavirus: un sanjuanino que llegó de Japón tiene síntomas y está internado

Por segunda vez, San Juan tiene un caso sospechoso de coronavirus. Se trata de un hombre de la provincia que tiene 31 años y hace cerca de una semana llegó de Japón. Esto contradice una primera versión en la que aseguraban que era un ciudadano Chino que estuvo en su país de origen.

Este domingo el paciente al sentir que empezaba con decaimiento y fiebre avisó al 107 y fue puesto en cuarentena dentro del Hospital Rawson. Según confirmó Mónica Jofré, jefa de infectología de Salud Pública, el hombre no estuvo aislado durante los primeros días debido a que todavía no se consideraba Japón como una país de origen de riesgo.

Por el momento, el caso todavía encuadra dentro de la categoría de sospechoso, debido al lugar donde estuvo el paciente. La confirmación o desestimación llegará en 48 horas, cuando el laboratorio en Buenos Aires donde se hacen los estudios devuelva los resultados del hisopado que se le realizó al sanjuanino este domingo.

En una conferencia de prensa, Salud Pública explicó cómo se está trabajando en este nuevo caso sospechoso. Jofré detalló que Salud Pública se enteró del caso sospechoso cuando el paciente avisó a través del 107 que había estado en Japón y que ahora tenía síntomas.

Ante esto, fue llevado al Hospital Rawson a una zona preparada para recibir los casos sospechosos. Se trata de todo un circuito de ingreso, internación y tratamiento que quedó separado del resto del Hospital donde está todo previsto para recibir casos como este.

El sanjuanino que llegó de Japón no estuvo hasta el momento en aislamiento debido a que hasta hace muy poco. Por lo tanto, al momento del ingreso del paciente no estaba previsto que quedara aislado por completo y además todavía no presentaba síntomas. Ante este escenario, desde Salud Pública están averiguando si el hombre se movió en la provincia y por dónde.

Coronavirus: qué debe hacer la sociedad

Desde Salud volvieron a insistir en que es clave que la ciudadanía tome algunas actitudes de prevención ante la epidemia mundial de coronavirus. La prevención tiene que ser prioridad de quienes han salido del país y quienes no.

Para los que no han estado de viaje, las recomendaciones son las mismas: lavado frecuente de manos con jabón y cuidar higiene y ventilación de los ambientes.

En cambio aquellos que han salido del país deben corroborar si han estado en alguno de los países que se consideran con circulación del virus. Esta lista de países va cambiando constantemente y se agregan nuevos destinos, según como avanza la enfermedad en el mundo. Hasta el momento, están entre los sospechosos China, Irán, Italia, Francia, Alemania, España y Japón.

En caso de haber estado en cualquiera de estos destinos las personas que llegan al país y San Juan deben permanecer aisladas incluso si no muestran síntomas. Si el viajero se siente bien debe estar en su vivienda evitando estar en contacto con muchas personas por al menos 14 días. En caso de que tenga síntomas de enfermedad como tos, fiebre o decaimiento, la persona que estuvo de viaje debe comunicarse inmediatamente con Salud Pública. En San Juan los hospitales preparados son el Rawson, el Marcial Quiroga y los micro hospitales de Sarmiento, Valle Fértil, Jáchal, Rodeo e Iglesia.