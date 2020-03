Frutas y yogurt: los primeros "gustos" que se dará un nene sanjuanino con la tarjeta Alimentar

Desde este miércoles cientos de mamás sanjuaninas contarán con una ayuda extra para darle comida variada y sana a sus hijos. Es que empezó la entrega de las tarjetas Alimentar, que aportan $4.000 a familias con hijos menores de 6 años.

La entrega de los beneficios tuvo varias historias que contar, una de ellas la de Carla, una mamá de un niño de 5 años, que estudia para maestra de educación inicial y que ya tiene muy en claro cuál va a ser el primer "mimo" para su hijo. "Ahora podré comprar yogur, galletas, alguna mermelada y frutas, básicamente meriendas que no se las estaba pudiendo dar a mi hijo", contó esta sanjuanina.

A pesar de que tiene trabajo en un jardín de infantes, apenas llega a completar todas las necesidades de su hijo, mientras sigue estudiando para terminar la carrera. Para Carla, la tarjeta significa una oportunidad para variar y mejorar la nutrición de su pequeño, "esto me va a ayudar para que esté bien de salud", resumió contenta, ante las cámaras de Canal 13 San Juan. "Esta ayuda es muy bien recibida y será bien utilizada, mi nivel social es medio y lo mismo no llego a fin de mes, no entiendo a la gente que se opone", cerró.

Mejorar lo que se pone en los platos es una de las prioridades de alimentar. Por eso la tarjeta sólo se podrá usar para comida y antes de que la entreguen un grupo de profesionales capacita a los beneficiarios para que tengan algunas nociones básicas de cómo mejorar la dieta de su familia.